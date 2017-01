12 янв 2017



Новый альбом LIFE IN BLACK доступен для прослушивания "Broken Ego", новый альбом LIFE IN BLACK, доступен для прослушивания ниже. Он был записан в Sign of Sanity Studio, São Paulo, а мастеринг проводили в Absolute Master:



“Inside The Mind”

“Thunder Hell”

“Spirit Of The Ruins”

“Suffering Souls”

“Useless Gold”

“Blood”

“Solitary”

“A Life In Black”

“Walking”











+0 -0



просмотров: 93