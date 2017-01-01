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*Life In Black*



12 янв 2017 : 		 Новый альбом LIFE IN BLACK доступен для прослушивания

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|||| 12 янв 2017

Новый альбом LIFE IN BLACK доступен для прослушивания

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"Broken Ego", новый альбом LIFE IN BLACK, доступен для прослушивания ниже. Он был записан в Sign of Sanity Studio, São Paulo, а мастеринг проводили в Absolute Master:

“Inside The Mind”
“Thunder Hell”
“Spirit Of The Ruins”
“Suffering Souls”
“Useless Gold”
“Blood”
“Solitary”
“A Life In Black”
“Walking”

BrazilвЂ™s LIFE IN BLACK Streaming Debut Album Broken Ego




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