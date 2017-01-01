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12 янв 2017
Новый альбом LIFE IN BLACK доступен для прослушивания
"Broken Ego", новый альбом LIFE IN BLACK, доступен для прослушивания ниже. Он был записан в Sign of Sanity Studio, São Paulo, а мастеринг проводили в Absolute Master:
“Inside The Mind”
“Thunder Hell”
“Spirit Of The Ruins”
“Suffering Souls”
“Useless Gold”
“Blood”
“Solitary”
“A Life In Black”
“Walking”
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