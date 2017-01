12 янв 2017



Новая песня BORN OF OSIRIS “Glorious Day”, новая песня группы BORN OF OSIRIS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Eternal Reign" (полностью перезаписанный и переработанный оригинальный альбом с одной новой песней), выход которого запланирован на 24 февраля на Summerian Records.













