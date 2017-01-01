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*One Desire*



12 янв 2017 : 		 Новое видео ONE DESIRE

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|||| 12 янв 2017

Новое видео ONE DESIRE

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"Hurt”, новое видео группы ONE DESIRE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "One Desire", выходящего 24 марта:

“Hurt”
“Apologize”
“Love Injection”
“Turn Back Time”
“Falling Apart”
“Straight Through The Heart”
“Whenever I'm Dreaming”
“Do You Believe”
“Buried Alive”
“This Is Where The Heartbreak Begins”

FinlandвЂ™s ONE DESIRE To Release Debut Album In March; вЂњHurtвЂќ Music Video Streaming




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