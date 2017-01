все новости группы







12 янв 2017 : Новое видео ONE DESIRE



12 янв 2017



Новое видео ONE DESIRE "Hurt”, новое видео группы ONE DESIRE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "One Desire", выходящего 24 марта:



“Hurt”

“Apologize”

“Love Injection”

“Turn Back Time”

“Falling Apart”

“Straight Through The Heart”

“Whenever I'm Dreaming”

“Do You Believe”

“Buried Alive”

“This Is Where The Heartbreak Begins”











