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12 янв 2017
Новое видео ONE DESIRE
"Hurt”, новое видео группы ONE DESIRE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "One Desire", выходящего 24 марта:
“Hurt”
“Apologize”
“Love Injection”
“Turn Back Time”
“Falling Apart”
“Straight Through The Heart”
“Whenever I'm Dreaming”
“Do You Believe”
“Buried Alive”
“This Is Where The Heartbreak Begins”
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