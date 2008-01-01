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*Трейлер нового альбома KREATOR [93]
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*Trollfest*



12 янв 2017 : 		 Трейлер нового альбома TROLLFEST

19 дек 2016 : 		 Новое видео TROLLFEST

25 ноя 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома TROLLFEST

10 ноя 2016 : 		 Трейлер нового альбома TROLLFEST

27 окт 2016 : 		 Новый альбом TROLLFEST выйдет зимой

1 апр 2014 : 		 Новое видео TROLLFEST

5 мар 2014 : 		 Фрагмент новой песни TROLLFEST

10 янв 2014 : 		 Новый альбом TROLLFEST выйдет в марте

29 июн 2013 : 		 TROLLFEST приступили к записи

25 мар 2013 : 		 Новое видео TROLLFEST

22 янв 2013 : 		 TROLLFEST планируют подарок на юбилей

27 июл 2012 : 		 Новое видео TROLLFEST

29 июн 2012 : 		 Новая песня TROLLFEST

2 июн 2012 : 		 Тизер нового альбома TROLLFEST

1 июн 2012 : 		 TROLLFEST расстались в басистом и вокалистом

5 апр 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома TROLLFEST

7 ноя 2011 : 		 TROLLFEST начали запись альбома

29 сен 2011 : 		 Новое видео TROLLFEST

14 авг 2011 : 		 Видео с выступления TROLLFEST

7 май 2011 : 		 Новое видео TROLLFEST

10 апр 2011 : 		 Новый трейлер TROLLFEST

8 фев 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома TROLLFEST

14 янв 2011 : 		 TROLLFEST на NOISEART RECORDS

10 окт 2010 : 		 Концертное видео TROLLFEST

10 июл 2010 : 		 Новая песня TROLLFEST

10 янв 2010 : 		 TROLLFEST начинают работу в студии

27 дек 2009 : 		 TROLLFEST: Видео из России

22 май 2009 : 		 TROLLFEST : новый ЕР выйдет в июле

31 дек 2008 : 		 Три новые песни от TROLLFEST

7 окт 2008 : 		 TROLLFEST опубликовали обложку и трек-лист нового альбома

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|||| 12 янв 2017

Трейлер нового альбома TROLLFEST

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TROLLFEST опубликовали трейлер к новому альбому "Helluva", выход которого намечен на 24 февраля на NoiseArt Records.

TROLLFEST Launch First Video Trailer For Upcoming Helluva Album








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