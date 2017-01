12 янв 2017



Музыканты IN MOURNING, Ex-OCTOBER TIDE в ANTARKTIS Группа ANTARKTIS, в состав которой входят Björn Pettersson и Tobias Netzell (ex-October Tide), Daniel Jansson (Ikhon) и Jonas Martinsson (Me The Tiger, Necrosavant), заключила соглашение с лейблом Agonia Records, на котором в этом году состоится выход нового альбома.









+0 -2



просмотров: 280