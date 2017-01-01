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*Antarktis*



12 янв 2017 : 		 Музыканты IN MOURNING, Ex-OCTOBER TIDE в ANTARKTIS

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|||| 12 янв 2017

Музыканты IN MOURNING, Ex-OCTOBER TIDE в ANTARKTIS

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Группа ANTARKTIS, в состав которой входят Björn Pettersson и Tobias Netzell (ex-October Tide), Daniel Jansson (Ikhon) и Jonas Martinsson (Me The Tiger, Necrosavant), заключила соглашение с лейблом Agonia Records, на котором в этом году состоится выход нового альбома.

ANTARKTIS Featuring IN MOURNING, Ex-OCTOBER TIDE Members Ink Deal With Agonia Records



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