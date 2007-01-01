12 янв 2017



Басист PASSENGER / GARDENIAN поедет в тур с IN FLAMES Басист Håkan Skoger (Passenger, Gardenian) присоединился к IN FLAMES в ходе текущего европейского тура с AVENGED SEVENFOLD и DISTURBED, заменив на этом месте Peter'a Iwers'a.





In addition to In FlamesвЂ™ busy touring schedule ahead, their recent album Battles has now been nominated for the Swedish Grammis as вЂњHard Rock/Metal Album Of The YearвЂќ, marking the groupвЂ™s eighth nomination to date. The awards will take place in Stockholm on February 28th. Other bands nominated in this category include Dark Tranquillity and Ghost.







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