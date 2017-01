12 янв 2017



Басист PASSENGER / GARDENIAN поедет в тур с IN FLAMES Басист Håkan Skoger (Passenger, Gardenian) присоединился к IN FLAMES в ходе текущего европейского тура с AVENGED SEVENFOLD и DISTURBED, заменив на этом месте Peter'a Iwers'a.





In addition to In Flames’ busy touring schedule ahead, their recent album Battles has now been nominated for the Swedish Grammis as “Hard Rock/Metal Album Of The Year”, marking the group’s eighth nomination to date. The awards will take place in Stockholm on February 28th. Other bands nominated in this category include Dark Tranquillity and Ghost.







