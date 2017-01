сегодня



DAVID VINCENT о проекте I AM MORBID Бывший вокалист MORBID ANGEL David Vincent в недавнем разговоре с Zero Tolerance рассказал о причинах объединения с бывшим барабанщикомMORBID ANGEL Tim'ом Yeung'ом и гитаристами Bill'ом Hudson'ом (CIRCLE II CIRCLE, TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA) и Ira Black (METAL CHURCH, LIZZY BORDEN) в новом проекте I AM MORBID:



«Это то, о чём я достаточно долго думал, и, если честно, идея появилась куда раньше, чем наши пути с Trey'ем разошлись. И как только всё всплыло, меня просто завалили запросами с разных уголков земного шара. Это был первый признак того, что год будет жарким».



Относительно сет-листа нового проекта, основанного на классике MORBID ANGEL, Vincent сказал:



«О, это совсем другая "машинка". Помимо моего личного наследия и истоков, юридически это совершенно другой объект».



Что касается подбора гитаристов для нового проекта, Vincent сказал:



«Это мои давние друзья и коллеги, и я очень рад выступaть с каждым из них. У каждого свой стиль и, что касается Bill'a, то мы уже несколько лет ещё и пишем вместе».



Vincent также подтвердил, что от нового проекта стоит ждать исполнения ряда песен, которые давно не исполнялись на концертах:



«Именно так, и я очень этого жду. Будет написана новая глава в истории группы. Неизбежно, что какие-то песни исчезают из сет-листов, а о них продолжают спрашивать фанаты. Многие из них получат новую жизнь и новую интерпретацию».



















