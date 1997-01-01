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*I Am Morbid*



13 янв 2017 : 		 DAVID VINCENT о проекте I AM MORBID

15 дек 2016 : 		 Бывшие участники MORBID ANGEL в I AM MORBID

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DAVID VINCENT о проекте I AM MORBID

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Бывший вокалист MORBID ANGEL David Vincent в недавнем разговоре с Zero Tolerance рассказал о причинах объединения с бывшим барабанщикомMORBID ANGEL Tim'ом Yeung'ом и гитаристами Bill'ом Hudson'ом (CIRCLE II CIRCLE, TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA) и Ira Black (METAL CHURCH, LIZZY BORDEN) в новом проекте I AM MORBID:

«Это то, о чём я достаточно долго думал, и, если честно, идея появилась куда раньше, чем наши пути с Trey'ем разошлись. И как только всё всплыло, меня просто завалили запросами с разных уголков земного шара. Это был первый признак того, что год будет жарким».

Относительно сет-листа нового проекта, основанного на классике MORBID ANGEL, Vincent сказал:

«О, это совсем другая "машинка". Помимо моего личного наследия и истоков, юридически это совершенно другой объект».

Что касается подбора гитаристов для нового проекта, Vincent сказал:

«Это мои давние друзья и коллеги, и я очень рад выступaть с каждым из них. У каждого свой стиль и, что касается Bill'a, то мы уже несколько лет ещё и пишем вместе».

Vincent также подтвердил, что от нового проекта стоит ждать исполнения ряда песен, которые давно не исполнялись на концертах:

«Именно так, и я очень этого жду. Будет написана новая глава в истории группы. Неизбежно, что какие-то песни исчезают из сет-листов, а о них продолжают спрашивать фанаты. Многие из них получат новую жизнь и новую интерпретацию».

DAVID VINCENT Says I AM MORBID Is 'A Much Different Vehicle' From MORBID ANGEL



davidvincenttimyeungsolo_638



iammorbidposter2017_638




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

MichRaven
13 янв 2017, 13:18		Будет ли альбом от них, вот что гораздо более интересно


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