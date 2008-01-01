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Фрагмент нового DVD DEF LEPPARD Исполнение композиции "Animal" из нового концертного релиза DEF LEPPARD "And There Will Be A Next Time - Live From Detroit", выход которого намечен на десятое февраля на Eagle Rock Entertainment, доступно ниже.























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