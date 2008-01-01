13 янв 2017 :
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Фрагмент нового DVD DEF LEPPARD
4 дек 2016 :
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Новое видео DEF LEPPARD
21 ноя 2016 :
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Новое видео DEF LEPPARD
12 ноя 2016 :
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Концертный релиз DEF LEPPARD выйдет зимой
25 июн 2016 :
|
Новое видео DEF LEPPARD
22 июн 2016 :
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Новое видео DEF LEPPARD
19 май 2016 :
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Видео с выступления DEF LEPPARD
12 май 2016 :
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DEF LEPPARD встретились с DEAF LEOPARDS
11 май 2016 :
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DEF LEPPARD встретятся с глухими детьми
27 апр 2016 :
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Гитарист DEF LEPPARD: «Сказанная мной правда принесла мне много неприятностей в жизни»
18 апр 2016 :
|
Гитарист DEF LEPPARD прояснил свои слова о GUNS N' ROSES
9 апр 2016 :
|
Гитарист DEF LEPPARD вновь собирает RIVERDOGS?
6 апр 2016 :
|
Вокалист DEF LEPPARD заявил, что проблемы с вокалом у него не из-за пения
27 мар 2016 :
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Вокалист DEF LEPPARD поправился после болезни
4 фев 2016 :
|
Гитарист DEF LEPPARD критикует реюнион GUNS N' ROSES
29 янв 2016 :
|
Новое видео DEF LEPPARD
28 янв 2016 :
|
Вокалисты LAST IN LINE, MR. BIG, WINGER подменили вокалиста DEF LEPPARD
27 янв 2016 :
|
Вокалист DEF LEPPARD о реюнионе GUNS N' ROSES
11 дек 2015 :
|
Видео с выступления DEF LEPPARD
3 дек 2015 :
|
Вокалист DEF LEPPARD о постоянстве состава
27 ноя 2015 :
|
Вокалист DEF LEPPARD: «Мы всегда были ближе к поп-музыке, чем к металлу»
12 ноя 2015 :
|
Успехи в чартах DEF LEPPARD
3 ноя 2015 :
|
Музыканты DEF LEPPARD отвечают на вопросы
31 окт 2015 :
|
Новое видео DEF LEPPARD
30 окт 2015 :
|
DEF LEPPARD: «Мы хотели сделать альбом в духе классики»
28 окт 2015 :
|
Музыканты DEF LEPPARD выбирают любимые песни
17 окт 2015 :
|
Новая песня DEF LEPPARD
16 окт 2015 :
|
Бонус-треки нового альбома DEF LEPPARD
3 окт 2015 :
|
Официальное видео с текстом от DEF LEPPARD
2 окт 2015 :
|
Вокалистка DELTA DEEP на новой песне DEF LEPPARD
18 сен 2015 :
|
Новая песня DEF LEPPARD
15 сен 2015 :
|
Обложка и трек-лист нового альбома DEF LEPPARD
3 сен 2015 :
|
Тизер нового альбома DEF LEPPARD
25 авг 2015 :
|
Колыбельные от DEF LEPPARD
24 июл 2015 :
|
Гитарист DEF LEPPARD: «Мы не связывались с лейблами во время записи альбома»
21 июл 2015 :
|
Гитарист DEF LEPPARD: «Не хочу иметь ничего общего с клоуном Trump'ом»
7 июл 2015 :
|
Гитарист DEF LEPPARD: "Spotify не лучше Napster"
29 июн 2015 :
|
DEF LEPPARD открыли тур в США
23 июн 2015 :
|
Гитарист DEF LEPPARD о своем здоровье
20 июн 2015 :
|
Гитарист TRIXTER заменит гитариста DEF LEPPARD
4 май 2015 :
|
Новый альбом DEF LEPPARD выйдет осенью
22 апр 2015 :
|
DEF LEPPARD: «Нам не нужно выпускать новую музыку, чтобы продавать билеты на концерты»
17 апр 2015 :
|
Гитарист DEF LEPPARD: «Новый альбом — лучший за 23 года!»
17 апр 2015 :
|
DEF LEPPARD открыли тур в Канаде
14 апр 2015 :
|
DEF LEPPARD в "La Voix"
6 апр 2015 :
|
Гитарист DEF LEPPARD: «Новый альбом — лучший со времён "Hysteria"»
19 мар 2015 :
|
DEF LEPPARD выступят в заключительной серии сезона шоу "La Voix"
10 мар 2015 :
|
DEF LEPPARD завершили запись альбома
3 мар 2015 :
|
В начале 2016 года DEF LEPPARD полностью исполнят "Pyromania"
14 фев 2015 :
|
Выход нового альбома DEF LEPPARD отложен
26 янв 2015 :
|
Гитарист DEF LEPPARD надеется, что рак не вернётся
10 янв 2015 :
|
Гитарист DEF LEPPARD о новом альбоме: "Если выйдет отстой - я не виноват!"
23 дек 2014 :
|
Вокалист DEF LEPPARD о новом альбоме
18 дек 2014 :
|
RICK ALLEN: "Партии барабанов для нового альбома DEF LEPPARD записаны"
7 дек 2014 :
|
DEF LEPPARD возобновили работу над новым студийным альбомом
22 ноя 2014 :
|
Новый альбом DEF LEPPARD должен выйти в 2015 году
4 ноя 2014 :
|
Видео с выступления DEF LEPPARD
15 окт 2014 :
|
Фрагмент кавер-версии Paul'a McCartney от DEF LEPPARD
10 окт 2014 :
|
Видео с выступления DEF LEPPARD с гитаристом TRIXTER
29 сен 2014 :
|
Гитарист TRIXTER выступил с DEF LEPPARD
1 авг 2014 :
|
Гитарист DEF LEPPARD проходит новый этап лечения
28 июл 2014 :
|
Вокалист DEF LEPPARD: «Новые концерты в Вегасе состоятся не раньше 2015!»
21 фев 2014 :
|
Видео с текстом от DEF LEPPARD
11 фев 2014 :
|
Семплы песен из делюкс-издания DEF LEPPARD "Slang"
23 янв 2014 :
|
Делюкс-издание "Slang" DEF LEPPARD выйдет в феврале
10 янв 2014 :
|
Вокалист DEF LEPPARD о Филе Эверли
6 янв 2014 :
|
DEF LEPPARD начнут запись в феврале
27 дек 2013 :
|
DEF LEPPARD планируют концерты по альбому 'Pyromania' в Лас-Вегасе
25 дек 2013 :
|
DEF LEPPARD не будут судиться с ONE DIRECTION
17 дек 2013 :
|
Музыканты DEF LEPPARD в программе "The Voice"
15 ноя 2013 :
|
Семплы песен из нового релиза DEF LEPPARD
7 ноя 2013 :
|
У гитариста DEF LEPPARD VIVIAN’A CAMPBELL’A подтвердили ремиссию
30 сен 2013 :
|
Фрагмент нового DVD DEF LEPPARD
4 сен 2013 :
|
Фрагмент нового DVD DEF LEPPARD
8 авг 2013 :
|
Детали CD, DVD и Blu-Ray "VIVA! Hysteria" DEF LEPPARD
7 авг 2013 :
|
Фильм DEF LEPPARD 'Viva! Hysteria' появится в кино в октябре
24 июн 2013 :
|
Видео с выступления DEF LEPPARD
18 июн 2013 :
|
Редкое концертное видео DEF LEPPARD
11 июн 2013 :
|
Гитарист DEF LEPPARD лечится от рака
13 апр 2013 :
|
Видео с выступления DEF LEPPARD
7 апр 2013 :
|
Видео с выступления DEF LEPPARD
27 мар 2013 :
|
Видео с выступления DEF LEPPARD
23 мар 2013 :
|
Гитарист DEF LEPPARD рассказывает о серии выступлений в Лас-Вегасе
20 мар 2013 :
|
Новая версия DEF LEPPARD 'Hysteria'
13 фев 2013 :
|
"When Love & Hate Collide" DEF LEPPARD будет выпущена в виде сингла
24 янв 2013 :
|
Вокалист DEF LEPPARD надеется, что выступления в Лас-Вегасе приведут группу к новому альбому
11 янв 2013 :
|
Вокалист DEF LEPPARD критикует бывший лейбл из-за прав на бэк-каталог
19 дек 2012 :
|
Акустика от DEF LEPPARD
13 ноя 2012 :
|
DEF LEPPARD целиком исполнят 'Hysteria' во время концертов в Лас-Вегасе
9 сен 2012 :
|
Видео с выступления DEF LEPPARD
13 июл 2012 :
|
DEF LEPPARD отмечают 25-летие "Hysteria" в программе "In The Studio"
25 июн 2012 :
|
Видео с текстом от DEF LEPPARD
16 июн 2012 :
|
DEF LEPPARD в программе "Fox & Friends"
8 июн 2012 :
|
Видеосъёмка выступления DEF LEPPARD
6 июн 2012 :
|
DEF LEPPARD в "The Tonight Show With Jay Leno"
4 июн 2012 :
|
Две новые версии хитов DEF LEPPARD
31 май 2012 :
|
DEF LEPPARD отыграют редкое клубное выступление для "YouTube Presents"
25 май 2012 :
|
Обложки новых синглов DEF LEPPARD
18 май 2012 :
|
DEF LEPPARD записывают новые версии 'Rock Of Ages', 'Pour Some Sugar On Me'
16 май 2012 :
|
TOM CRUISE исполняет 'Pour Some Sugar On Me' DEF LEPPARD
20 фев 2012 :
|
Акустика от гитариста DEF LEPPARD
19 янв 2012 :
|
LADY GAGA призналась в любви к DEF LEPPARD
11 июн 2011 :
|
Качественное видео с выступления DEF LEPPARD
6 июн 2011 :
|
Концертный альбом DEF LEPPARD доступен для прослушивания
5 июн 2011 :
|
Японская версия "Mirrorball" DEF LEPPARD выйдет с бонусом
2 июн 2011 :
|
Закулисные съемки с репетиции DEF LEPPARD
14 май 2011 :
|
Новый трек гитариста DEF LEPPARD
12 май 2011 :
|
DEF LEPPARD в программе "The Tonight Show With Jay Leno"
5 май 2011 :
|
В Европе "Mirrorball" DEF LEPPARD выйдет на Frontiers
29 апр 2011 :
|
Трек-лист бонус-DVD к новому концертному релизу DEF LEPPARD
12 апр 2011 :
|
Новая песня DEF LEPPARD
8 апр 2011 :
|
Трек-лист концертного альбома DEF LEPPARD
17 мар 2011 :
|
DEF LEPPARD исполнили две песни в акустике
3 мар 2011 :
|
Вокалист DEF LEPPARD заявил, что новые песни очень разные
23 фев 2011 :
|
Название нового концертного альбома DEF LEPPARD
17 фев 2011 :
|
Вокалист DEF LEPPARD почтил память Гэри Мура
28 янв 2011 :
|
Концертный альбом DEF LEPPARD выйдет в мае
8 янв 2011 :
|
Трибьют-группа DEF LEPPARD ищет однорукого барабанщика
5 янв 2011 :
|
VIVIAN CAMPBELL исполнил классику DEF LEPPARD, THIN LIZZY, FREE
2 янв 2011 :
|
Вокалист DEF LEPPARD о концертном диске
13 сен 2010 :
|
Вокалист DEF LEPPARD запустит линейку пива
19 июл 2010 :
|
Гитарист DEF LEPPARD Phil Collen женился
26 янв 2010 :
|
Трибьют DEF LEPPARD выйдет летом
5 май 2009 :
|
Подробности о переизданиях DEF LEPPARD
2 мар 2009 :
|
DEF LEPPARD работают над делюкс-изданиями
23 сен 2008 :
|
DEF LEPPARD откроют сезон НХЛ в Северной Америке
27 май 2008 :
|
Joe Elliott (DEF LEPPARD): "Что может быть лучше, чем рок-н-ролл? Именно - ничего."
8 май 2008 :
|
Новый альбом DEF LEPPARD штурмует чарты
28 мар 2008 :
|
DEF LEPPARD появятся в игре "Guitar Hero 4"
3 мар 2008 :
|
В Японии новый альбом DEF LEPPARD выйдет с бонусом и DVD
3 фев 2008 :
|
Выход нового альбома DEF LEPPARD отложен на май
23 янв 2008 :
|
Новый альбом DEF LEPPARD выйдет в марте
3 янв 2007 :
|
Планы DEF LEPPARD на новый год
24 авг 2006 :
|
Подробности о deluxe-издании альбома DEF LEPPARD "Hysteria"
12 июн 2006 :
|
DEF LEPPARD: Видеоклип "Rock On" в сети
31 мар 2006 :
|
DEF LEPPARD: все детали о новом альбоме "Yeah!"
19 окт 2005 :
|
DEF LEPPARD: детали "Rock Of Ages: The DVD Collection"
9 авг 2005 :
|
DEF LEPPARD: подробности о сольнике Vivian'а Campbell'а
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