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*Новое видео BON JOVI [21]
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*Def Leppard*



13 янв 2017 : 		 Фрагмент нового DVD DEF LEPPARD

4 дек 2016 : 		 Новое видео DEF LEPPARD

21 ноя 2016 : 		 Новое видео DEF LEPPARD

12 ноя 2016 : 		 Концертный релиз DEF LEPPARD выйдет зимой

25 июн 2016 : 		 Новое видео DEF LEPPARD

22 июн 2016 : 		 Новое видео DEF LEPPARD

19 май 2016 : 		 Видео с выступления DEF LEPPARD

12 май 2016 : 		 DEF LEPPARD встретились с DEAF LEOPARDS

11 май 2016 : 		 DEF LEPPARD встретятся с глухими детьми

27 апр 2016 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «Сказанная мной правда принесла мне много неприятностей в жизни»

18 апр 2016 : 		 Гитарист DEF LEPPARD прояснил свои слова о GUNS N' ROSES

9 апр 2016 : 		 Гитарист DEF LEPPARD вновь собирает RIVERDOGS?

6 апр 2016 : 		 Вокалист DEF LEPPARD заявил, что проблемы с вокалом у него не из-за пения

27 мар 2016 : 		 Вокалист DEF LEPPARD поправился после болезни

4 фев 2016 : 		 Гитарист DEF LEPPARD критикует реюнион GUNS N' ROSES

29 янв 2016 : 		 Новое видео DEF LEPPARD

28 янв 2016 : 		 Вокалисты LAST IN LINE, MR. BIG, WINGER подменили вокалиста DEF LEPPARD

27 янв 2016 : 		 Вокалист DEF LEPPARD о реюнионе GUNS N' ROSES

11 дек 2015 : 		 Видео с выступления DEF LEPPARD

3 дек 2015 : 		 Вокалист DEF LEPPARD о постоянстве состава

27 ноя 2015 : 		 Вокалист DEF LEPPARD: «Мы всегда были ближе к поп-музыке, чем к металлу»

12 ноя 2015 : 		 Успехи в чартах DEF LEPPARD

3 ноя 2015 : 		 Музыканты DEF LEPPARD отвечают на вопросы

31 окт 2015 : 		 Новое видео DEF LEPPARD

30 окт 2015 : 		 DEF LEPPARD: «Мы хотели сделать альбом в духе классики»

28 окт 2015 : 		 Музыканты DEF LEPPARD выбирают любимые песни

17 окт 2015 : 		 Новая песня DEF LEPPARD

16 окт 2015 : 		 Бонус-треки нового альбома DEF LEPPARD

3 окт 2015 : 		 Официальное видео с текстом от DEF LEPPARD

2 окт 2015 : 		 Вокалистка DELTA DEEP на новой песне DEF LEPPARD

18 сен 2015 : 		 Новая песня DEF LEPPARD

15 сен 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DEF LEPPARD

3 сен 2015 : 		 Тизер нового альбома DEF LEPPARD

25 авг 2015 : 		 Колыбельные от DEF LEPPARD

24 июл 2015 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «Мы не связывались с лейблами во время записи альбома»

21 июл 2015 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «Не хочу иметь ничего общего с клоуном Trump'ом»

7 июл 2015 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: "Spotify не лучше Napster"

29 июн 2015 : 		 DEF LEPPARD открыли тур в США

23 июн 2015 : 		 Гитарист DEF LEPPARD о своем здоровье

20 июн 2015 : 		 Гитарист TRIXTER заменит гитариста DEF LEPPARD

4 май 2015 : 		 Новый альбом DEF LEPPARD выйдет осенью

22 апр 2015 : 		 DEF LEPPARD: «Нам не нужно выпускать новую музыку, чтобы продавать билеты на концерты»

17 апр 2015 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «Новый альбом — лучший за 23 года!»

17 апр 2015 : 		 DEF LEPPARD открыли тур в Канаде

14 апр 2015 : 		 DEF LEPPARD в "La Voix"

6 апр 2015 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «Новый альбом — лучший со времён "Hysteria"»

19 мар 2015 : 		 DEF LEPPARD выступят в заключительной серии сезона шоу "La Voix"

10 мар 2015 : 		 DEF LEPPARD завершили запись альбома

3 мар 2015 : 		 В начале 2016 года DEF LEPPARD полностью исполнят "Pyromania"

14 фев 2015 : 		 Выход нового альбома DEF LEPPARD отложен

26 янв 2015 : 		 Гитарист DEF LEPPARD надеется, что рак не вернётся

10 янв 2015 : 		 Гитарист DEF LEPPARD о новом альбоме: "Если выйдет отстой - я не виноват!"

23 дек 2014 : 		 Вокалист DEF LEPPARD о новом альбоме

18 дек 2014 : 		 RICK ALLEN: "Партии барабанов для нового альбома DEF LEPPARD записаны"

7 дек 2014 : 		 DEF LEPPARD возобновили работу над новым студийным альбомом

22 ноя 2014 : 		 Новый альбом DEF LEPPARD должен выйти в 2015 году

4 ноя 2014 : 		 Видео с выступления DEF LEPPARD

15 окт 2014 : 		 Фрагмент кавер-версии Paul'a McCartney от DEF LEPPARD

10 окт 2014 : 		 Видео с выступления DEF LEPPARD с гитаристом TRIXTER

29 сен 2014 : 		 Гитарист TRIXTER выступил с DEF LEPPARD

1 авг 2014 : 		 Гитарист DEF LEPPARD проходит новый этап лечения

28 июл 2014 : 		 Вокалист DEF LEPPARD: «Новые концерты в Вегасе состоятся не раньше 2015!»

21 фев 2014 : 		 Видео с текстом от DEF LEPPARD

11 фев 2014 : 		 Семплы песен из делюкс-издания DEF LEPPARD "Slang"

23 янв 2014 : 		 Делюкс-издание "Slang" DEF LEPPARD выйдет в феврале

10 янв 2014 : 		 Вокалист DEF LEPPARD о Филе Эверли

6 янв 2014 : 		 DEF LEPPARD начнут запись в феврале

27 дек 2013 : 		 DEF LEPPARD планируют концерты по альбому 'Pyromania' в Лас-Вегасе

25 дек 2013 : 		 DEF LEPPARD не будут судиться с ONE DIRECTION

17 дек 2013 : 		 Музыканты DEF LEPPARD в программе "The Voice"

15 ноя 2013 : 		 Семплы песен из нового релиза DEF LEPPARD

7 ноя 2013 : 		 У гитариста DEF LEPPARD VIVIAN’A CAMPBELL’A подтвердили ремиссию

30 сен 2013 : 		 Фрагмент нового DVD DEF LEPPARD

4 сен 2013 : 		 Фрагмент нового DVD DEF LEPPARD

8 авг 2013 : 		 Детали CD, DVD и Blu-Ray "VIVA! Hysteria" DEF LEPPARD

7 авг 2013 : 		 Фильм DEF LEPPARD 'Viva! Hysteria' появится в кино в октябре

24 июн 2013 : 		 Видео с выступления DEF LEPPARD

18 июн 2013 : 		 Редкое концертное видео DEF LEPPARD

11 июн 2013 : 		 Гитарист DEF LEPPARD лечится от рака

13 апр 2013 : 		 Видео с выступления DEF LEPPARD

7 апр 2013 : 		 Видео с выступления DEF LEPPARD

27 мар 2013 : 		 Видео с выступления DEF LEPPARD

23 мар 2013 : 		 Гитарист DEF LEPPARD рассказывает о серии выступлений в Лас-Вегасе

20 мар 2013 : 		 Новая версия DEF LEPPARD 'Hysteria'

13 фев 2013 : 		 "When Love & Hate Collide" DEF LEPPARD будет выпущена в виде сингла

24 янв 2013 : 		 Вокалист DEF LEPPARD надеется, что выступления в Лас-Вегасе приведут группу к новому альбому

11 янв 2013 : 		 Вокалист DEF LEPPARD критикует бывший лейбл из-за прав на бэк-каталог

19 дек 2012 : 		 Акустика от DEF LEPPARD

13 ноя 2012 : 		 DEF LEPPARD целиком исполнят 'Hysteria' во время концертов в Лас-Вегасе

9 сен 2012 : 		 Видео с выступления DEF LEPPARD

13 июл 2012 : 		 DEF LEPPARD отмечают 25-летие "Hysteria" в программе "In The Studio"

25 июн 2012 : 		 Видео с текстом от DEF LEPPARD

16 июн 2012 : 		 DEF LEPPARD в программе "Fox & Friends"

8 июн 2012 : 		 Видеосъёмка выступления DEF LEPPARD

6 июн 2012 : 		 DEF LEPPARD в "The Tonight Show With Jay Leno"

4 июн 2012 : 		 Две новые версии хитов DEF LEPPARD

31 май 2012 : 		 DEF LEPPARD отыграют редкое клубное выступление для "YouTube Presents"

25 май 2012 : 		 Обложки новых синглов DEF LEPPARD

18 май 2012 : 		 DEF LEPPARD записывают новые версии 'Rock Of Ages', 'Pour Some Sugar On Me'

16 май 2012 : 		 TOM CRUISE исполняет 'Pour Some Sugar On Me' DEF LEPPARD

20 фев 2012 : 		 Акустика от гитариста DEF LEPPARD

19 янв 2012 : 		 LADY GAGA призналась в любви к DEF LEPPARD

11 июн 2011 : 		 Качественное видео с выступления DEF LEPPARD

6 июн 2011 : 		 Концертный альбом DEF LEPPARD доступен для прослушивания

5 июн 2011 : 		 Японская версия "Mirrorball" DEF LEPPARD выйдет с бонусом

2 июн 2011 : 		 Закулисные съемки с репетиции DEF LEPPARD

14 май 2011 : 		 Новый трек гитариста DEF LEPPARD

12 май 2011 : 		 DEF LEPPARD в программе "The Tonight Show With Jay Leno"

5 май 2011 : 		 В Европе "Mirrorball" DEF LEPPARD выйдет на Frontiers

29 апр 2011 : 		 Трек-лист бонус-DVD к новому концертному релизу DEF LEPPARD

12 апр 2011 : 		 Новая песня DEF LEPPARD

8 апр 2011 : 		 Трек-лист концертного альбома DEF LEPPARD

17 мар 2011 : 		 DEF LEPPARD исполнили две песни в акустике

3 мар 2011 : 		 Вокалист DEF LEPPARD заявил, что новые песни очень разные

23 фев 2011 : 		 Название нового концертного альбома DEF LEPPARD

17 фев 2011 : 		 Вокалист DEF LEPPARD почтил память Гэри Мура

28 янв 2011 : 		 Концертный альбом DEF LEPPARD выйдет в мае

8 янв 2011 : 		 Трибьют-группа DEF LEPPARD ищет однорукого барабанщика

5 янв 2011 : 		 VIVIAN CAMPBELL исполнил классику DEF LEPPARD, THIN LIZZY, FREE

2 янв 2011 : 		 Вокалист DEF LEPPARD о концертном диске

13 сен 2010 : 		 Вокалист DEF LEPPARD запустит линейку пива

19 июл 2010 : 		 Гитарист DEF LEPPARD Phil Collen женился

26 янв 2010 : 		 Трибьют DEF LEPPARD выйдет летом

5 май 2009 : 		 Подробности о переизданиях DEF LEPPARD

2 мар 2009 : 		 DEF LEPPARD работают над делюкс-изданиями

23 сен 2008 : 		 DEF LEPPARD откроют сезон НХЛ в Северной Америке

27 май 2008 : 		 Joe Elliott (DEF LEPPARD): "Что может быть лучше, чем рок-н-ролл? Именно - ничего."

8 май 2008 : 		 Новый альбом DEF LEPPARD штурмует чарты

28 мар 2008 : 		 DEF LEPPARD появятся в игре "Guitar Hero 4"

3 мар 2008 : 		 В Японии новый альбом DEF LEPPARD выйдет с бонусом и DVD

3 фев 2008 : 		 Выход нового альбома DEF LEPPARD отложен на май

23 янв 2008 : 		 Новый альбом DEF LEPPARD выйдет в марте

3 янв 2007 : 		 Планы DEF LEPPARD на новый год

24 авг 2006 : 		 Подробности о deluxe-издании альбома DEF LEPPARD "Hysteria"

12 июн 2006 : 		 DEF LEPPARD: Видеоклип "Rock On" в сети

31 мар 2006 : 		 DEF LEPPARD: все детали о новом альбоме "Yeah!"

19 окт 2005 : 		 DEF LEPPARD: детали "Rock Of Ages: The DVD Collection"

9 авг 2005 : 		 DEF LEPPARD: подробности о сольнике Vivian'а Campbell'а

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Фрагмент нового DVD DEF LEPPARD

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Исполнение композиции "Animal" из нового концертного релиза DEF LEPPARD "And There Will Be A Next Time - Live From Detroit", выход которого намечен на десятое февраля на Eagle Rock Entertainment, доступно ниже.

Watch DEF LEPPARD's 'Animal' Performance From 'And There Will Be A Next Time' DVD, Blu-Ray







defelepparddetroitdvdcover




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