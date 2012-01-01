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*Otherwise*



12 янв 2017 : 		 OTHERWISE нашли продюсера

14 фев 2015 : 		 Новое видео OTHERWISE

17 окт 2014 : 		 Новое видео OTHERWISE

3 сен 2014 : 		 Новая песня OTHERWISE

14 авг 2014 : 		 Обложка нового альбома OTHERWISE

9 июл 2014 : 		 Видео с текстом от OTHERWISE

27 июн 2014 : 		 Новый сингл OTHERWISE выйдет в июле

3 апр 2014 : 		 OTHERWISE нашли продюсера

2 ноя 2013 : 		 Новый ЕР OTHERWISE доступен для прослушивания

25 окт 2013 : 		 OTHERWISE выпустят миньон

12 авг 2013 : 		 Видео с текстом от OTHERWISE

20 янв 2013 : 		 Новое видео OTHERWISE

18 июл 2012 : 		 OTHERWISE в акустике

8 май 2012 : 		 Новый альбом OTHERWISE доступен для прослушивания

27 мар 2012 : 		 Новое видео OTHERWISE

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|||| 12 янв 2017

OTHERWISE нашли продюсера

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OTHERWISE отправились в студию и приступили к записи нового материала с продюсером Bob'ом Marlette (SHINEDOWN, SEETHER). Выход альбом намечен на этот год.

OTHERWISE Taps Producer BOB MARLETTE For Fourth Album



otherwisestudio2017_638




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