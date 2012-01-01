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Otherwise
12 янв 2017
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OTHERWISE нашли продюсера
14 фев 2015
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Новое видео OTHERWISE
12 янв 2017
OTHERWISE
нашли продюсера
OTHERWISE отправились в студию и приступили к записи нового материала с продюсером Bob'ом Marlette (SHINEDOWN, SEETHER). Выход альбом намечен на этот год.
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1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).