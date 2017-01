сегодня



TOM MORELLO, NUNO BETTENCOURT, RICHIE KOTZEN исполняют AUDIOSLAVE Steve Vai, Tom Morello (RAGE AGAINST THE MACHINE, AUDIOSLAVE, PROPHETS OF RAGE), Nuno Bettencourt (EXTREME), Richie Kotzen (THE WINERY DOGS), Marty O'Brien (LITA FORD) и Glen Sobel (ALICE COOPER) выступили на 41-м "Soundcheck Live" 11 января в Lucky Strike Live, Los Angeles, California, — видео доступно для просмотра ниже.























