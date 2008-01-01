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BLACK SABBATH возглавили чарты BLACK SABBATH оказались на первом месте чартов Billboard.com "Hot Tours", собрав за три концерта в конце прошлого года 10,4 миллиона долларов.



На выступление группы 4 декабря в Сан-Паулу было продано 64 744 билета, 26 764 посетили выступления команды в Рио, а на шоу в Мехико 19 ноября собралось 60 506 человек.















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