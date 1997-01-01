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GRAHAM BONNET жалеет, что ушёл из RAINBOW MetalTalk недавно поговорили с Graham'ом Bonnet'ом (RAINBOW, MICHAEL SCHENKER GROUP, ALCATRAZZ, IMPELLITTERI) и спросили его, действительно ли он записывал партии для "I Surrender" перед тем, как уйти из команды:



«Да, я начинал записываться, это правда. Я записал партии бэк-вокала, и когда всё было готово, я ушёл, потому что делать было нечего. Я посмотрел на Roger'a Glover'a и сказал: "Что ещё делать-то? Я записал бэки, и что дальше?" Нам нечего было делать. Так что я вернулся в Лос-Анджелес и чуть позже они позвонили мне и сказали: "У нас есть ещё песни", на что я ответил: "А какой мне смысл возвращаться? Я решил заняться чем-то другим". На это они ответили: "Хорошо, слушай, если мы найдём того, кто захочет делать то, чего не хочешь делать ты, мы возьмем его, и ты сможешь заниматься тем, чем хочешь заниматься", на что я возразил: "Нет. Так не получится — два вокалиста". Так что я просто ушёл, верите вы в это или нет. Что за идиот... Сейчас я себя корю, потому что должен был остаться подольше. И я прошу прощения у группы за это».



На вопрос о том, жалеет ли он, что ушел из RAINBOW, Bonnet сказал:



«Да, без сомнения. Потому что я, быть может, был слишком... Моё эго увело меня куда-то. Я был слишком петушистым. Но в итоге всё получилось нормально».















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