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Вокалист KREATOR об угрозе терроризма: «Мы не должны никого бояться» Французское издание Duke TV недавно провело беседу с лидером KREATOR Mille Petrozza и узнало о том, как тема терроризма отражена в новом альбоме:



«То, как сейчас действуют террористы, и мы были свидетелями этого в Батаклане, всё случайно. Это стало в любой... Всё это попало в субкультуру, где не должно находиться, потому что эти люди даже не террористы, я считаю, что они просто безумцы. Так что ты никогда не можешь знать, что будет дальше, но я считаю, что мы не должны кого-то бояться — будь то террористы или того, что случится в мире из-за политиков. Мы должны наслаждаться жизнью, пока она есть. И в этом и заключается посыл, среди прочих, этого альбома».



О том, как оставаться актуальным после стольких лет:



«Очень сложно, когда у тебя за плечами тринадцать альбомов, по-прежнему оставаться актуальным. Я считаю, что это всегда вопрос к тебе самому. Ты всегда должен задавать этот вопрос себе лично, действительно ли необходимо выпускать ещё один альбом или сказал ли я всё, что должно быть сказано, или должно было быть сказано? И когда я пишу такие песни, как "Gods Of Violence", я задаю себе этот вопрос. И иногда мне очень неуютно. Когда я начинаю писать риффы, я думаю: "А не повторяюсь ли я?" или "А может, этот недостаточно хорош?" или "Может, это недостаточно круто", но в процессе ты серьёзно отдаёшь себе отчёт в том, что делаешь».

















North American cover (by Marcelo Vasco):













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