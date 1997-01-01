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*Junius*



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Обложка и трек-лист нового альбома JUNIUS

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JUNIUS опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Eternal Rituals For The Accretion of Light", релиз которого намечен на третье марта на Prosthetic Records. Он станет финальной главой концептуального повествования, стартовавшего в 2009 с альбома "The Martyrdom Of A Catastrophist". Запись, сведение и мастеринг материала проводил Will Benoit (Caspian, Rosetta, Ellie Goulding):

"March Of The Samsara"
"Beyond The Pale Society"
"A Mass For Metaphysicians"
"Clean The Beast"
"All That Is, Is Of The One"
"The Queen's Constellation"
"Telepaths & Pyramids"
"Masquerade In Veils"
"Heresy Of The Free Spirit"
"Black Sarcophagus"

JUNIUS Reveal Details Of New Album, Eternal Rituals For The Accretion Of Light



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