|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Обложка и трек-лист нового альбома JUNIUS
JUNIUS опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Eternal Rituals For The Accretion of Light", релиз которого намечен на третье марта на Prosthetic Records. Он станет финальной главой концептуального повествования, стартовавшего в 2009 с альбома "The Martyrdom Of A Catastrophist". Запись, сведение и мастеринг материала проводил Will Benoit (Caspian, Rosetta, Ellie Goulding):
"March Of The Samsara"
"Beyond The Pale Society"
"A Mass For Metaphysicians"
"Clean The Beast"
"All That Is, Is Of The One"
"The Queen's Constellation"
"Telepaths & Pyramids"
"Masquerade In Veils"
"Heresy Of The Free Spirit"
"Black Sarcophagus"
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).