Обложка и трек-лист нового альбома JUNIUS JUNIUS опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Eternal Rituals For The Accretion of Light", релиз которого намечен на третье марта на Prosthetic Records. Он станет финальной главой концептуального повествования, стартовавшего в 2009 с альбома "The Martyrdom Of A Catastrophist". Запись, сведение и мастеринг материала проводил Will Benoit (Caspian, Rosetta, Ellie Goulding):



"March Of The Samsara"

"Beyond The Pale Society"

"A Mass For Metaphysicians"

"Clean The Beast"

"All That Is, Is Of The One"

"The Queen's Constellation"

"Telepaths & Pyramids"

"Masquerade In Veils"

"Heresy Of The Free Spirit"

"Black Sarcophagus"









