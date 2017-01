сегодня



Новая песня REBEL WIZARD "Defenders Of The Gloom", новая песня группы REBEL WIZARD, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из переиздания альбома "Triumph Of Gloom", выход которого запланирован на 24 февраля.











