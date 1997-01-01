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COSMOSQUAD представят новый альбом на сцене COSMOSQUAD вернуться в Лос-Анджелес, чтобы 14 января представить свой первый с момента выхода в 2007 году альбома "Acid Test" студийный материал, получивший название "Morbid Tango".











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