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*Cosmosquad*



14 янв 2017 : 		 COSMOSQUAD представят новый альбом на сцене

22 дек 2016 : 		 Новый альбом COSMOSQUAD выйдет зимой

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COSMOSQUAD представят новый альбом на сцене

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COSMOSQUAD вернуться в Лос-Анджелес, чтобы 14 января представить свой первый с момента выхода в 2007 году альбома "Acid Test" студийный материал, получивший название "Morbid Tango".

COSMOSQUAD To Launch New Album At Los AngelesвЂ™ Baked Potato




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