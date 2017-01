все новости группы







Black Mirrors







13 янв 2017 : BLACK MIRRORS на Napalm Records



13 янв 2017



BLACK MIRRORS на Napalm Records BLACK MIRRORS заключили соглашение с лейблом Napalm Records, на котором третьего марта состоится релиз нового ЕР "Funky Queen", обложку для которого создал Sebastian Jerke (Greenleaf, My Sleeping Karma):



“Funky Queen”

“Kick Out The Jams” (MC5 cover)

“The Mess”

“Canard Vengeur Masqué”













+0 -0



просмотров: 114