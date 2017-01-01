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13 янв 2017
BLACK MIRRORS на Napalm Records
BLACK MIRRORS заключили соглашение с лейблом Napalm Records, на котором третьего марта состоится релиз нового ЕР "Funky Queen", обложку для которого создал Sebastian Jerke (Greenleaf, My Sleeping Karma):
“Funky Queen”
“Kick Out The Jams” (MC5 cover)
“The Mess”
“Canard Vengeur Masqué”
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