Новое видео PYOGENESIS "Every Man For Himself...And God Against All", новое видео PYOGENESIS, доступно для просмотра ниже. Этот трек будет включен в альбом "A Kingdom To Disappear", который выходит 24 февраля 2017 года на AFM Records.



Трек-лист:

1. Sleep Is Good (Intro)

2. Every Man For Himself And God Against All

3. I Have Seen My Soul

4. A Kingdom To Disappear (It’s Too Late)

5. New Helvetia

6. That’s When Everybody Gets Hurt

7. We (1848)

8. Blaze, My Northern Flame

9. Everlasting Pain http://www.pyogenesis.com







