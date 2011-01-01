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*Emmure*



14 янв 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома EMMURE

16 дек 2016 : 		 Новая песня EMMURE

14 окт 2016 : 		 EMMURE на NUCLEAR BLAST/SHARPTONE

30 апр 2016 : 		 Видео с концерта EMMURE в новом составе

25 апр 2016 : 		 Новый состав EMMURE

24 дек 2015 : 		 Бывшие участники EMMURE основали новую группу

19 янв 2015 : 		 Новое видео EMMURE

16 янв 2015 : 		 EMMURE нашли ударника

9 июн 2014 : 		 Новое видео EMMURE

7 апр 2014 : 		 Новая песня EMMURE

4 апр 2014 : 		 Новая песня EMMURE

19 мар 2014 : 		 Новая песня EMMURE

4 мар 2014 : 		 Тизер нового DVD EMMURE

3 мар 2014 : 		 Новое видео EMMURE

19 фев 2014 : 		 Новый альбом EMMURE выйдет в апреле

19 сен 2013 : 		 EMMURE начнут запись осенью

21 июн 2013 : 		 Концертное видео EMMURE

8 май 2013 : 		 Заявление организаторов о случившемся на концерте EMMURE

8 май 2013 : 		 Заявление клуба о случившемся на концерте EMMURE

8 май 2013 : 		 Вокалиста EMMURE ударило током на концерте в Москве

11 дек 2012 : 		 Новое видео EMMURE

9 июл 2012 : 		 Новое видео EMMURE

11 апр 2012 : 		 "Видео с текстом" от EMMURE

27 мар 2012 : 		 Новое видео EMMURE

16 фев 2012 : 		 Обложка нового альбома EMMURE

5 фев 2012 : 		 Новое видео EMMURE

22 янв 2012 : 		 Новый альбом EMMURE выйдет в апреле

11 янв 2012 : 		 EMMURE начали запись нового альбома

17 окт 2011 : 		 Видео с выступления EMMURE

10 авг 2011 : 		 Новое видео EMMURE

3 мар 2011 : 		 Новая песня EMMURE

14 фев 2011 : 		 Новое видео EMMURE

18 янв 2011 : 		 Семпл нового сингла EMMURE

9 янв 2011 : 		 Обложка нового альбома EMMURE

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Обложка и трек-лист нового альбома EMMURE

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EMMURE опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Look At Yourself", выход которого намечен на третье марта на SharpTone Records:

01. You Asked For It
02. Shinjuku Masterlord
03. Smokey
04. Natural Born Killer
05. Flag Of The Beast
06. Ice Man Confessions
07. Russian Hotel Aftermath
08. Call Me Numb
09. Major Key Alert
10. Turtle In A Hare Machine
11. Torch
12. Derelict
13. Gucci Prison

EMMURE: 'Look At Yourself' Release Date, Cover Artwork Unveiled



emmurelookatcd








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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Exterminator
14 янв 2017, 20:01		Оригинальна облога.. просто песец.

Хоть по синглам все путём (после развала то группы).


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