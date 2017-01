сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома EMMURE EMMURE опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Look At Yourself", выход которого намечен на третье марта на SharpTone Records:



01. You Asked For It

02. Shinjuku Masterlord

03. Smokey

04. Natural Born Killer

05. Flag Of The Beast

06. Ice Man Confessions

07. Russian Hotel Aftermath

08. Call Me Numb

09. Major Key Alert

10. Turtle In A Hare Machine

11. Torch

12. Derelict

13. Gucci Prison























