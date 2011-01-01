Обложка и трек-лист нового альбома EMMURE

EMMURE опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Look At Yourself", выход которого намечен на третье марта на SharpTone Records:
01. You Asked For It
02. Shinjuku Masterlord
03. Smokey
04. Natural Born Killer
05. Flag Of The Beast
06. Ice Man Confessions
07. Russian Hotel Aftermath
08. Call Me Numb
09. Major Key Alert
10. Turtle In A Hare Machine
11. Torch
12. Derelict
13. Gucci Prison
Exterminator
Хоть по синглам все путём (после развала то группы).
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