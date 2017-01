сегодня



Новый альбом NIGHT RANGER выйдет весной Frontiers Records объявили о том, что 24 марта состоится выход нового альбома NIGHT RANGER "Don't Let Up", одну песню из которого, "Somehow Someway", можно послушать ниже.



Трек-лист:



01. Somehow Someway

02. Running Out Of Time

03. Truth

04. Day And Night*

05. Don't Let Up

06. Won't Be Your Fool Again

07. Say What You Want

08. We Can Work It Out

09. Comfort Me

10. Jamie

11. Nothing Left Of Yesterday



* Bonus audio track on deluxe edition



* Bonus DVD:



Band Interviews;

"Running Out Of Time" (video);

"Day And Night" (Video)















