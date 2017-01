сегодня



Гитарист METALLICA о Трампе В ходе недавнего интервью "Mike On Much" у гитариста METALLICA Kirk'a Hammett'a спросили о том, как тексты на новом альбоме перекликаются с текущим положением дел в мире и, в особенности, с новым президентом США:



«Ну, могу сказать, что наш альбом вышел вовремя, потому что, сами знаете, после потрясения восьмого ноября, 18-го вышел наш диск... И я очень рад, что наш альбом вышел, и мы смогли принести немного утешения тем, кто был очень расстроен и опустошён. И это здорово.



Что касается меня, то я из тех, кто постоянно зол — мой гнев просто всегда скрыт — и это проявляется только в самых безумных и странных способах. Это то, с чем я всю жизнь вынужден считаться. А тут ещё и такое... Выборы прошли, и это оказалось так странно и настолько всех раскололо... Я должен был держать себя в руках и справиться с моим гневом, сказав себе, что это не то, что полностью изменит мою жизнь. Я действительно должен был это сделать, чтобы быть уверенным, что мой гнев не отправит меня в какие-то неведомые дали.



Ситуация в политике в Америке на текущий момент, как и в Британии, попросту странная — как будто всё то, что случилось, это возможность дать людям увидеть то, как для всех может быть ещё хуже.



Но чем больше об этом думаешь, я, тля, понятия не имею, как оно всё случилось, на. Мне нужно сохранять оптимизм в этом вопросе, но я пока подожду, посмотрю и буду делать это очень внимательно».



На вопрос о том, внимательно ли он следит за происходящем в мире или намеренно ограничивает себя в этом, так как это приводит его в бешенство, Hammett ответил:



«Я лет с восьми — девяти стал фанатом новостей. Я читаю с восьми — девяти лет газеты и делаю это на регулярной основе».



Среди источников информации Kirk назвал The New York Times, The Huffington Post, The Daily Beast и Washington Post, пояснив:



«Для меня важно не читать всё только на одном сайте. Важно посещать несколько сайтов и сравнивать точки зрения».















