Дебютный сингл вокалиста I AM MORBID выйдет зимой Бывший вокалист MORBID ANGEL и нынешний фронтмен I AM MORBID David Vincent в феврале на 7"-виниле выпустит дебютный сингл "Drinkin' With The Devil", в записи которого в качестве гостя принимал участие Danny B. Harvey (HEADCAT, WANDA JACKSON, NANCY SINATRA).























