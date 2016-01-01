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*Liv "Sin" Jagrell*



14 янв 2017 : 		 Новая песня LIV 'SIN' JAGRELL

22 окт 2016 : 		 Бывший участник ACCEPT будет продюсировать LIV 'SIN' JAGRELL

30 июл 2016 : 		 LIV 'SIN' JAGRELL на DESPOTZ RECORDS

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Новая песня LIV 'SIN' JAGRELL

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"Let Me Out", новая песня LIV 'SIN' JAGRELL, бывшей вокалистки SISTER SIN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из сольного альбома "Follow Me", выход которого намечен на 28 апреля на Despotz Records. Продюсером материала был Stefan Kaufmann (ACCEPT/U.D.O.)

Former SISTER SIN Singer Releases 'Let Me Out' Single, Unveils 'Follow Me' Album Details



livsinfollowme



livsinletmeoutcd




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