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Новая песня LIV 'SIN' JAGRELL "Let Me Out", новая песня LIV 'SIN' JAGRELL, бывшей вокалистки SISTER SIN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из сольного альбома "Follow Me", выход которого намечен на 28 апреля на Despotz Records. Продюсером материала был Stefan Kaufmann (ACCEPT/U.D.O.)



















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