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*Firewind*



14 янв 2017 : 		 Видео с текстом от FIREWIND

16 дек 2016 : 		 Новое видео FIREWIND

7 дек 2016 : 		 EPK от FIREWIND

26 ноя 2016 : 		 Новая песня FIREWIND

18 ноя 2016 : 		 Новый альбом FIREWIND выйдет зимой

17 июн 2016 : 		 FIREWIND приступили к записи альбома

13 фев 2016 : 		 FIREWIND представили новый состав на концерте

20 ноя 2015 : 		 Винил FIREWIND выйдет в январе

31 окт 2014 : 		 FIREWIND пока не нашли вокалиста

24 сен 2014 : 		 Бывший гитарист OBSCURA и вокалист FIREWIND в новой команде

10 дек 2013 : 		 Рассказ об австралийском туре FIREWIND

28 ноя 2013 : 		 Лидер FIREWIND планирует выпуск сольного альбома

1 ноя 2013 : 		 Видео с выступления FIREWIND

10 авг 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления FIREWIND

1 июл 2013 : 		 Видео с выступления FIREWIND

19 июн 2013 : 		 Концертная песня FIREWIND

8 июн 2013 : 		 Видео с выступления FIREWIND

5 июн 2013 : 		 Концертная песня FIREWIND

31 май 2013 : 		 Трейлер концертного релиза FIREWIND

2 май 2013 : 		 Обложка и трек-лист концертного альбома FIREWIND

22 апр 2013 : 		 APOLLO PAPATHANASIO о своём уходе из FIREWIND

16 апр 2013 : 		 Название концертного альбома FIREWIND

9 мар 2013 : 		 Акустика от FIREWIND

7 фев 2013 : 		 Видео с выступления FIREWIND

4 фев 2013 : 		 Видео с выступления FIREWIND

16 янв 2013 : 		 FIREWIND расстались с вокалистом

8 янв 2013 : 		 Концертный релиз FIREWIND выйдет до лета

17 дек 2012 : 		 Вокалистка VISIONS OF ATLANTIS присоединилась на сцене к FIREWIND

28 ноя 2012 : 		 Гитарист FIREWIND/ OZZY OSBOURNE работает над сольным альбомом

30 сен 2012 : 		 Видео с выступления FIREWIND

19 сен 2012 : 		 Вокалистка LEAVES' EYES присоединилась на сцене к FIREWIND

5 сен 2012 : 		 Новое видео FIREWIND

20 июл 2012 : 		 Сингл FIREWIND стал золотым

28 июн 2012 : 		 "Гитарное прохождение" 'Few Against Many' FIREWIND

19 май 2012 : 		 Новый альбом FIREWIND доступен для прослушивания

17 май 2012 : 		 EPK от FIREWIND

10 май 2012 : 		 Новая песня FIREWIND

2 май 2012 : 		 Новое видео FIREWIND

12 апр 2012 : 		 Трек-лист нового альбома FIREWIND

12 апр 2012 : 		 FIREWIND выпустят сингл

11 апр 2012 : 		 Трейлер нового альбома FIREWIND

8 мар 2012 : 		 Вышло переиздание 'Burning Earth' FIREWIND

8 мар 2012 : 		 Обложка нового альбома FIREWIND

24 фев 2012 : 		 Новый альбом FIREWIND выйдет в мае

16 янв 2012 : 		 FIREWIND сыграли две новые песни

13 янв 2012 : 		 Переиздание FIREWIND выйдет в феврале

13 янв 2012 : 		 FIREWIND продлили сделку с CENTURY MEDIA

30 дек 2011 : 		 FIREWIND опубликовали поздравительное видео

20 дек 2011 : 		 Видео с выступелния FIREWIND

30 ноя 2011 : 		 FIREWIND готовятся к студийной работе

25 окт 2011 : 		 Видео полного концерта FIREWIND

16 сен 2011 : 		 FIREWIND с MATS'ом LEVÉN'ом

2 сен 2011 : 		 Вокалист FIREWIND выбыл из европейского тура

15 мар 2011 : 		 Новое видео FIREWIND

2 мар 2011 : 		 Сингл FIREWIND выйдет в марте

12 фев 2011 : 		 Гитарист FIREWIND о Гэри Муре

5 ноя 2010 : 		 Видео с выступления FIREWIND

22 окт 2010 : 		 Детали лимитированного издания FIREWIND

15 окт 2010 : 		 Фрагмент с нового обучающего DVD гитариста FIREWIND

12 окт 2010 : 		 Альбом FIREWIND выйдет с кавером на Judas Priest

10 окт 2010 : 		 Новая песня FIREWIND

19 сен 2010 : 		 Новое видео FIREWIND

4 сен 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома FIREWIND

18 авг 2010 : 		 FIREWIND выпустили сингл

7 авг 2010 : 		 Новый альбом FIREWIND выйдет в октябре

27 май 2010 : 		 Название нового альбома FIREWIND

13 янв 2010 : 		 FIREWIND расстались с ударником

22 июл 2009 : 		 FIREWIND работают над новым материалом

31 окт 2008 : 		 FIREWIND выпускают первый концертный DVD

5 сен 2008 : 		 Новое видео от FIREWIND

29 май 2008 : 		 Подробности японского издания нового альбома FIREWIND

3 мар 2008 : 		 FIREWIND выпустили новый сингл

20 ноя 2007 : 		 FIREWIND раскрыли трек-лист нового альбома

21 сен 2007 : 		 Переиздание дебютного альбома FIREWIND

12 июл 2007 : 		 FIREWIND: видео на 'Breaking The Silence' уже Online

14 июн 2007 : 		 FIREWIND выпускают сингл 'Breaking The Silence'

14 июл 2006 : 		 Японское издание нового альбома FIREWIND выйдет с бонус-треками

7 июн 2006 : 		 FIREWIND сняли видеоклип на "Falling To Pieces"

2 май 2006 : 		 FIREWIND: подробности нового альбома

17 фев 2006 : 		 FIREWIND записывают новый альбом

18 ноя 2005 : 		 У FIREWIND новый вокалист и барабанщик

31 окт 2005 : 		 У FIREWIND "неподражаемый" новый вокалист

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Видео с текстом от FIREWIND

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FIREWIND опубликовали официальное видео с текстом на песню "Back On The Throne". Этот трек взят из альбома "Immortals", выход которого запланирован на 20 января на Century Media Records.

FIREWIND: Lyric Video For New Song 'Back On The Throne' From 'Immortals' Album













firewindimmportalscd




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