Новый альбом MEMORIAM выйдет весной

Группа MEMORIAM, в состав которой входят Karl Willets (BOLT THROWER), Frank Healy (BENEDICTION, CEREBRAL FIX), Scott Fairfax (CEREBRAL FIX) и Andy Whale (BOLT THROWER), выпустит дебютную работу "For The Fallen" 24 марта на Nuclear Blast Records. В альбом войдет восемь треков, включая "War Rages On", "Resistance" (обе были на "The Hellfire Demos I") и "Surrounded (By Death)" (входила в "The Hellfire Demos II"). Обложку для альбома создал Dan Seagrave (BENEDICTION, DISMEMBER, HYPOCRISY, SUFFOCATION).
Первый сингл из этого альбома, "Reduced To Zero", доступен для прослушивания ниже.
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