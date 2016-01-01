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*Memoriam*



14 янв 2017 : 		 Новый альбом MEMORIAM выйдет весной

21 дек 2016 : 		 Бывший вокалист BOLT THROWER присоединился на сцене к MEMORIAM

20 дек 2016 : 		 Вокалист HAIL OF BULLETS выступил на сцене вместе с MEMORIAM

30 ноя 2016 : 		 Новый ЕР MEMORIAM выйдет зимой

25 июн 2016 : 		 MEMORIAM на NUCLEAR BLAST

3 мар 2016 : 		 Музыканты BOLT THROWER и BENEDICTION в MEMORIAM

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Новый альбом MEMORIAM выйдет весной

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Группа MEMORIAM, в состав которой входят Karl Willets (BOLT THROWER), Frank Healy (BENEDICTION, CEREBRAL FIX), Scott Fairfax (CEREBRAL FIX) и Andy Whale (BOLT THROWER), выпустит дебютную работу "For The Fallen" 24 марта на Nuclear Blast Records. В альбом войдет восемь треков, включая "War Rages On", "Resistance" (обе были на "The Hellfire Demos I") и "Surrounded (By Death)" (входила в "The Hellfire Demos II"). Обложку для альбома создал Dan Seagrave (BENEDICTION, DISMEMBER, HYPOCRISY, SUFFOCATION).

Первый сингл из этого альбома, "Reduced To Zero", доступен для прослушивания ниже.

MEMORIAM Feat. BOLT THROWER And BENEDICTION Members: 'For The Fallen' Album Due In March



memoriamforthefallencd




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