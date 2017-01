15 янв 2017



Альбомы EMPEROR выйдут на виниле Candlelight Records объявили о том, что весь бэк-каталог EMPEROR будет выпущен на виниле и обновлен в плане иллюстраций и оформления Dan Capp Design:





In The The Nightside Eclipse выйдет на прозрачно-голубом виниле и CD



IX Equilibrium выйдет на коричневом виниле и CD



Emperial Live Ceremony выйдет на белом виниле и CD



Prometheus – The Discipline Of Fire & Demise выйдет на сером виниле и CD



Live At Wacken Open Air 2006 выйдет на синем виниле и CD



Live Inferno на прозрачно-оранжевом виниле и CD





















( 2 ) просмотров: 816