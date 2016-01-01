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*Witherfall*



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|||| 15 янв 2017

Видео с текстом от WITHERFALL

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WITHERFALL опубликовали официальное видео с текстом на песню
“Nobody Sleeps Here", которая взята из выходящего десятого февраля дебютного альбома "Nocturnes And Requiems".

WITHERFALL Release вЂњNobody Sleeps HereвЂќ Lyric Video



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