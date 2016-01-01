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*Weltesser*



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|||| 16 янв 2017

Новая песня WELTESSER

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“Living To Try”, новая песня группы WELTESSER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Crestfallen", выход которого запланирован на десятое февраля.

WELTESSER Streaming New Song вЂњLiving To TryвЂќ





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

grgr
16 янв 2017, 20:13		Классная музыка. Сегодня в общественном сортире такие же звуки слышал.


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