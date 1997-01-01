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*Трейлер нового альбома KREATOR [98]
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*TARJA о NIGHTWISH: «Не слежу за ними, мне это неинтересно» [22]
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*Marillion*



16 янв 2017 : 		 Трейлер нового концертного релиза MARILLION

8 янв 2017 : 		 Фрагмент нового DVD MARILLION

11 дек 2016 : 		 Концертное видео MARILLION

22 июн 2016 : 		 Новый альбом MARILLION выйдет в сентябре

23 апр 2016 : 		 Новый альбом MARILLION выйдет в сентябре

18 сен 2015 : 		 MARILLION собирают деньги на альбом

6 фев 2015 : 		 MARILLION запишут новый альбом в этом году

13 дек 2014 : 		 STEVE HACKETT, STEVEN WILSON на новом альбоме гитариста MARILLION

17 янв 2014 : 		 Переиздание последнего альбома MARILLION выйдет в феврале

27 дек 2013 : 		 MARILLION думают о новом альбоме

6 май 2013 : 		 Бокс-сет синглов MARILLION

17 дек 2012 : 		 MARILLION подвели итоги 2012 года

12 сен 2012 : 		 Новый альбом MARILLION доступен для прослушивания

9 авг 2012 : 		 Трек-лист нового альбома MARILLION

22 июл 2012 : 		 Новая песня MARILLION

10 июл 2012 : 		 Новый альбом MARILLION выйдет в сентябре

9 фев 2012 : 		 У клавишника MARILLION проблемы со слухом

28 янв 2011 : 		 Трейлер нового DVD MARILLION

2 авг 2010 : 		 Трейлер нового DVD MARILLION

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Трейлер нового концертного релиза MARILLION

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MARILLION опубликовали трейлер к новому концертному релизу "Marbles In The Park", выпуск которого намечен на 20 января.

MARILLION Streaming New Video Trailer For Upcoming Marbles In The Park 2CD, DVD/Blu-Ray Release







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