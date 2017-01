15 янв 2017



Новое видео SUICIDE BY TIGERS “True Believers”, новое видео шведских рокеров SUICIDE BY TIGERS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Suicide By Tigers", выпущенного второго сентября на Smilodon Records/Sound Pollution.













