Видео с текстом от THE MUTE GODS THE MUTE GODS опубликовали официальное видео с текстом на песню “We Can't Carry On”, которая взята из выходящего 24 февраля альбома "Tardigrades Will Inherit The Earth":



“Saltatio Mortis”

“Animal Army”

“We Can't Carry On”

“The Dumbing Of The Stupid”

“Early Warning”

“Tardigrades Will Inherit The Earth”

“Window Onto The Sun”

“Lament”

“The Singing Fish Batticaloa”

“Hallelujah” (bonus track)

“The Andromeda Strain”

“Stranger Than Fiction”













