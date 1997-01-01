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*Новый релиз DIMMU BORGIR выйдет весной [19]
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*Eclipse*



14 янв 2017 : 		 Новая песня ECLIPSE

1 мар 2016 : 		 Концертное видео ECLIPSE

3 дек 2015 : 		 ECLIPSE примут участие в отборе на Евровидение

24 фев 2015 : 		 Новое видео ECLIPSE

20 янв 2015 : 		 Новое видео ECLIPSE

15 янв 2015 : 		 Семплы новых песен ECLIPSE

23 дек 2014 : 		 Детали нового альбома ECLIPSE

7 дек 2014 : 		 Новый альбом ECLIPSE выйдет в феврале

6 дек 2012 : 		 Новое видео ECLIPSE

27 июл 2012 : 		 Новое видео ECLIPSE

11 июл 2012 : 		 EPK от ECLIPSE

27 июн 2012 : 		 Новый альбом ECLIPSE выйдет в августе

28 дек 2011 : 		 Новый альбом ECLIPSE выйдет в 2012 году

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Новая песня ECLIPSE

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"Vertigo", новая песня группы ECLIPSE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Monumentum", выход которого запланирован на 24 марта.

ECLIPSE To Release Momentum Album In March; вЂњVertigoвЂќ Song Streaming




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