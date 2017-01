15 янв 2017



Видео с текстом от AS LIONS AS LIONS, в состав которой входит Austin Dickinson (сын вокалиста IRON MAIDEN Bruce'a Dickinson'a), опубликовали официальное видео с текстом на песню "Bury My Dead", которая взята из выходящего 20 января на Better Noise Records альбома "Selfish Age".



















