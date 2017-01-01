15 янв 2017



Трейлер нового альбома SAINTED SINNERS Группа SAINTED SINNERS, в состав которой входят бывший вокалист ACCEPT / BONFIRE DAVID REECE, гитарист Frank Pané, клавишник Ferdy Doernberg (Axel Rudi Pell) и два бывших музыканта PERPENDICULAR, Malte Frederik Burkert и Berci Hillman, опубликовали трейлер к новому альбому "Sainted Sinners", выход которого намечен на 24 февраля на El Puerto Records.























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