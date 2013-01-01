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Трейлер нового альбома KREATOR
[98]
RITCHIE BLACKMORE: «Если бы Дио был жив, я всё равно не позвал бы его ...
[83]
U.D.O.: «Тур DIRKSCHNEIDER может и продлиться»
[40]
C Новым Годом!
[32]
TARJA о NIGHTWISH: «Не слежу за ними, мне это неинтересно»
[22]
все новости группы
Avatarium
15 янв 2017
:
AVATARIUM приступили к записи альбома
9 май 2016
:
Видео с выступления AVATARIUM
8 янв 2016
:
Новое видео AVATARIUM
15 окт 2015
:
Видео с текстом от AVATARIUM
15 сен 2015
:
Рассказ о записи нового альбома AVATARIUM
3 сен 2015
:
Рассказ о записи нового альбома AVATARIUM
25 авг 2015
:
Видео с текстом от AVATARIUM
10 авг 2015
:
Обложка и трек-лист нового альбома AVATARIUM
12 июн 2015
:
Новый альбом AVATARIUM выйдет в октябре
14 ноя 2014
:
Трейлер нового ЕР AVATARIUM
9 окт 2014
:
Видео с текстом от AVATARIUM
2 окт 2014
:
Тизер нового ЕР AVATARIUM
18 сен 2014
:
Новый миньон AVATARIUM выйдет в ноябре
16 июн 2014
:
Видео с выступления AVATARIUM
20 май 2014
:
AVATARIUM начали запись ЕР
6 апр 2014
:
LEIF EDLING не выступит с AVATARIUM на Roadburn
29 ноя 2013
:
Новое видео AVATARIUM
31 окт 2013
:
Новый альбом AVATARIUM доступен для прослушивания
21 окт 2013
:
Видео с текстом от AVATARIUM
2 окт 2013
:
Видео с текстом от AVATARIUM
13 сен 2013
:
Новый альбом AVATARIUM выйдет в ноябре
31 июл 2013
:
AVATARIUM на NUCLEAR BLAST RECORDS
9 май 2013
:
Лидер CANDLEMASS основал AVATARIUM
15 янв 2017
AVATARIUM
приступили к записи альбома
AVATARIUM отправились в студию Gröndahl для записи нового альбома, релиз которого намечен на весну этого года на Nuclear Blast.
+5
-2
(
3
)
stas.sychev
15 янв 2017, 16:36
Круто, не ожидал что так скоро, думал ещё годик-полтора
Sunriser
15 янв 2017, 18:02
Первый альбом очень понравился.
Pandem Light
15 янв 2017, 20:51
Первый был шикарным, но второй быстро приелся. Но в любом случае уверен, что будет годная пластинка.
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просмотров: 542
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).