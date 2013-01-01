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*Avatarium*



15 янв 2017 : 		 AVATARIUM приступили к записи альбома

9 май 2016 : 		 Видео с выступления AVATARIUM

8 янв 2016 : 		 Новое видео AVATARIUM

15 окт 2015 : 		 Видео с текстом от AVATARIUM

15 сен 2015 : 		 Рассказ о записи нового альбома AVATARIUM

3 сен 2015 : 		 Рассказ о записи нового альбома AVATARIUM

25 авг 2015 : 		 Видео с текстом от AVATARIUM

10 авг 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома AVATARIUM

12 июн 2015 : 		 Новый альбом AVATARIUM выйдет в октябре

14 ноя 2014 : 		 Трейлер нового ЕР AVATARIUM

9 окт 2014 : 		 Видео с текстом от AVATARIUM

2 окт 2014 : 		 Тизер нового ЕР AVATARIUM

18 сен 2014 : 		 Новый миньон AVATARIUM выйдет в ноябре

16 июн 2014 : 		 Видео с выступления AVATARIUM

20 май 2014 : 		 AVATARIUM начали запись ЕР

6 апр 2014 : 		 LEIF EDLING не выступит с AVATARIUM на Roadburn

29 ноя 2013 : 		 Новое видео AVATARIUM

31 окт 2013 : 		 Новый альбом AVATARIUM доступен для прослушивания

21 окт 2013 : 		 Видео с текстом от AVATARIUM

2 окт 2013 : 		 Видео с текстом от AVATARIUM

13 сен 2013 : 		 Новый альбом AVATARIUM выйдет в ноябре

31 июл 2013 : 		 AVATARIUM на NUCLEAR BLAST RECORDS

9 май 2013 : 		 Лидер CANDLEMASS основал AVATARIUM

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|||| 15 янв 2017

AVATARIUM приступили к записи альбома

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AVATARIUM отправились в студию Gröndahl для записи нового альбома, релиз которого намечен на весну этого года на Nuclear Blast.

AVATARIUM Begins Recording Third Album



avatariumstudio2017marcus_638






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КомментарииСкрыть/показать 3 )

stas.sychev
15 янв 2017, 16:36		Круто, не ожидал что так скоро, думал ещё годик-полтора

Sunriser
15 янв 2017, 18:02		Первый альбом очень понравился.

Pandem Light
15 янв 2017, 20:51		Первый был шикарным, но второй быстро приелся. Но в любом случае уверен, что будет годная пластинка.


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