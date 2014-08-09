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METALLICA выступит на Грэмми METALLICA выступит на 59-й церемонии Грэмми, которая состоится 12 февраля в Staples Center, Los Angeles, California. Группа номинирована в категории "Best Rock Song" за "Hardwired".



«Во-первых, для нас большая честь быть номинированными, но теперь и это?! Мы невероятно рады тому, что нас пригласили выступить на 59-й церемонии вручения наград Грэмми, которая состоится 12 февраля.



Три года прошло с того момента, как нам посчастливилось выступать на этой церемонии, где мы играли вместе с Lang Lang, и мы очень польщены, что нас пригласили ещё раз. Мы готовим для всех нечто уникальное, так что не пропустите трансляцию на CBS-TV...»







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