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*Asking Alexandria*



15 янв 2017 : 		 Новое видео вокалиста ASKING ALEXANDRIA

11 янв 2017 : 		 Новая песня вокалиста ASKING ALEXANDRIA

28 ноя 2016 : 		 Видео с выступления ASKING ALEXANDRIA

2 ноя 2016 : 		 Новое видео вокалиста ASKING ALEXANDRIA

28 окт 2016 : 		 Официальное видео с первого выступления ASKING ALEXANDRIA в новом составе

26 окт 2016 : 		 Видео первого шоу с вернувшимся вокалистом ASKING ALEXANDRIA

24 окт 2016 : 		 DANNY рад вернуться в ASKING ALEXANDRIA

22 окт 2016 : 		 ASKING ALEXANDRIA вернули старого вокалиста

18 сен 2016 : 		 Кавер-версия SLIPKNOT от ASKING ALEXANDRIA

28 май 2016 : 		 Гитарист ASKING ALEXANDRIA ответил бывшему вокалисту

26 май 2016 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

12 май 2016 : 		 Бывший вокалист ASKING ALEXANDRIA критикует бывших коллег

29 мар 2016 : 		 Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Последние пару лет мы провели в туре с вокалистом, которому всё было по барабану»

25 мар 2016 : 		 Трейлер нового альбома ASKING ALEXANDRIA

24 мар 2016 : 		 Рассказ о записи нового альбома ASKING ALEXANDRIA

23 мар 2016 : 		 Новая песня ASKING ALEXANDRIA

15 мар 2016 : 		 Новая песня ASKING ALEXANDRIA

5 мар 2016 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

1 фев 2016 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

25 дек 2015 : 		 Обложка нового альбома ASKING ALEXANDRIA

21 окт 2015 : 		 WILDWAYS и NOW I SEE выступят с ASKING ALEXANDRIA

25 сен 2015 : 		 Новая песня ASKING ALEXANDRIA

23 сен 2015 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

9 июл 2015 : 		 Рассказ о туре ASKING ALEXANDRIA

26 июн 2015 : 		 Видео с выступления ASKING ALEXANDRIA

11 июн 2015 : 		 Видео с выступления ASKING ALEXANDRIA

27 май 2015 : 		 Новая песня ASKING ALEXANDRIA

13 май 2015 : 		 ASKING ALEXANDRIA отыграют первое шоу с новым вокалистом

20 фев 2015 : 		 Тизер новой песни ASKING ALEXANDRIA

7 фев 2015 : 		 DANNY WORSNOP об уходе из ASKING ALEXANDRIA: "Время пришло"

27 янв 2015 : 		 ASKING ALEXANDRIA нашли вокалиста?

24 янв 2015 : 		 Гитарист ASKING ALEXANDRIA: "Мы начинаем новую главу!"

23 янв 2015 : 		 ASKING ALEXANDRIA расстались с вокалистом

9 дек 2014 : 		 Концертный релиз ASKING ALEXANDRIA выйдет и через BitTorrent Bundle

18 ноя 2014 : 		 Новый DVD ASKING ALEXANDRIA выйдет в декабре

29 авг 2014 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

23 июл 2014 : 		 Вокалист KORN исполнил кавер-версию DURAN DURAN вместе с ASKING ALEXANDRIA

6 мар 2014 : 		 Гитарист ASKING ALEXANDRIA и менеджер основали KBB RECORDS

29 ноя 2013 : 		 Барабанщик ASKING ALEXANDRIA: «AVENGED SEVENFOLD становятся следующей METALLICA»

6 ноя 2013 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

12 авг 2013 : 		 Новая песня ASKING ALEXANDRIA

2 авг 2013 : 		 Новая песня ASKING ALEXANDRIA

31 июл 2013 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

24 июл 2013 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

17 июл 2013 : 		 Новая песня ASKING ALEXANDRIA

13 июл 2013 : 		 Превью нового альбома ASKING ALEXANDRIA

1 июл 2013 : 		 Видео всего выступления ASKING ALEXANDRIA

20 май 2013 : 		 Новый альбом ASKING ALEXANDRIA выйдет в августе

30 апр 2013 : 		 Концертное видео ASKING ALEXANDRIA

16 апр 2013 : 		 Новая песня ASKING ALEXANDRIA

29 мар 2013 : 		 Новая песня ASKING ALEXANDRIA

4 мар 2013 : 		 Трек-лист нового альбома ASKING ALEXANDRIA

14 янв 2013 : 		 По словам гитариста ASKING ALEXANDRIA, новый альбом будет звучать как микс из старого SLIPKNOT и MÖTLEY CRÜE

24 окт 2012 : 		 ASKING ALEXANDRIA заканчивают работу над альбомом

16 авг 2012 : 		 Новая песня ASKING ALEXANDRIA

24 июл 2012 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

24 май 2012 : 		 Короткометражка от ASKING ALEXANDRIA

2 май 2012 : 		 Тррейлер короткометражки от ASKING ALEXANDRIA

18 июл 2011 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

6 июл 2011 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

24 май 2011 : 		 SEBASTIAN BACH исполнил классику SKID ROW с ASKING ALEXANDRIA

24 апр 2011 : 		 SEBASTIAN BACH исполнил классику SKID ROW с ASKING ALEXANDRIA

27 дек 2010 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

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Новое видео вокалиста ASKING ALEXANDRIA

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Вокалист ASKING ALEXANDRIA Danny Worsnop опубликовал видео на композицию "Don't Overdrink It", которая взята из сольного альбома "The Long Road Home", релиз которого намечен на 17 февраля на Earache Records.

ASKING ALEXANDRIA's DANNY WORSNOP Releases Video For 'Don't Overdrink It' Solo Song



dannyworsnop_thelongroadhome




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

streame
15 янв 2017, 22:19		Лучше чем все творчество этого ансамбля вместе взятое.

Blackstar
15 янв 2017, 22:43		Да блин, его сольник для меня один из наиболее ожидаемых альбомов в этом году. Странно звучит, но это так :D


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