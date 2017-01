15 янв 2017



Новое видео вокалиста ASKING ALEXANDRIA Вокалист ASKING ALEXANDRIA Danny Worsnop опубликовал видео на композицию "Don't Overdrink It", которая взята из сольного альбома "The Long Road Home", релиз которого намечен на 17 февраля на Earache Records.















