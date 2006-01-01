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*Jag Panzer*



15 янв 2017 : 		 JAG PANZER завершили запись демо

2 ноя 2015 : 		 JAG PANZER начнут запись в мае

2 июн 2015 : 		 Переиздание JAG PANZER выйдет в июне

16 мар 2015 : 		 JAG PANZER записывают песню с оригинальным вокалистом

23 фев 2013 : 		 Детали бокс-сета JAG PANZER

29 дек 2012 : 		 Виниловый бокс-сет JAG PANZER

26 июл 2011 : 		 JAG PANZER объявили о распаде

19 июл 2011 : 		 Из JAG PANZER ушел гитарист

10 мар 2011 : 		 Новое видео JAG PANZER

9 мар 2011 : 		 Новый альбом JAG PANZER доступен для прослушивания

1 мар 2011 : 		 Новая песня JAG PANZER

25 янв 2011 : 		 Новая песня JAG PANZER

15 дек 2010 : 		 Трейлер нового альбома JAG PANZER

9 дек 2010 : 		 Дата выхода нового альбома JAG PANZER

22 ноя 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома JAG PANZER

1 июн 2010 : 		 JAG PANZER подписали контракт с SPV/STEAMHAMMER RECORDS

26 янв 2009 : 		 JAG PANZER объявили название альбома

7 июн 2008 : 		 Альбом JAG PANZER "Chain Of Command" выйдет на виниле

6 дек 2006 : 		 JAG PANZER готовятся к записи двойного концертного альбома

22 авг 2006 : 		 JAG PANZER готовят новый концертный альбом

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|||| 15 янв 2017

JAG PANZER завершили запись демо

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JAG PANZER завершили запись демо к новому альбому, предварительно названному "The Deviant Chord". Выход материала намечен на этот год на SPV/Steamhammer.

JAG PANZER Completes Demoing New Album



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