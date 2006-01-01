Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Трейлер нового альбома KREATOR [98]
*RITCHIE BLACKMORE: «Если бы Дио был жив, я всё равно не позвал бы его ... [83]
*U.D.O.: «Тур DIRKSCHNEIDER может и продлиться» [40]
*C Новым Годом! [32]
*TARJA о NIGHTWISH: «Не слежу за ними, мне это неинтересно» [22]
[= ||| все новости группы



*Skid Row*



15 янв 2017 : 		 SKID ROW нашли вокалиста

20 дек 2016 : 		 Обсуждение реюниона SKID ROW прекращено, заявил SEBASTIAN BACH

9 дек 2016 : 		 SKID ROW работают над новым материалом

22 ноя 2016 : 		 Видео с выступления SKID ROW

7 окт 2016 : 		 Туровый вокалист SKID ROW о будущем

5 авг 2016 : 		 Видео с выступления SKID ROW

30 май 2016 : 		 SEBASTIAN BACH о реюнионе SKID ROW: «Я за, если они захотят»

28 апр 2016 : 		 Бывший вокалист DRAGONFORCE выступил со SKID ROW

14 фев 2016 : 		 Бывший вокалист DRAGONFORCE выступил со SKID ROW

2 янв 2016 : 		 Бывший вокалист DRAGONFORCE может оказаться в SKID ROW

31 дек 2015 : 		 SKID ROW не воссоединяются с SEBASTIAN'ом BACH'ом

30 дек 2015 : 		 SKID ROW расстались с вокалистом

24 сен 2015 : 		 Видео с выступления SKID ROW

6 авг 2015 : 		 Видео с выступления SKID ROW

25 июл 2015 : 		 Видео с выступления SKID ROW

18 июн 2015 : 		 Видео с выступления SKID ROW

9 июн 2015 : 		 Видео с выступления SKID ROW

5 июн 2015 : 		 Видео с выступления SKID ROW

2 июн 2015 : 		 Участники SKID ROW посылают недовольных

1 июн 2015 : 		 Видео с выступления SKID ROW

29 май 2015 : 		 Видео с выступления SKID ROW

25 май 2015 : 		 Видео с выступления SKID ROW

30 апр 2015 : 		 TONY HARNELL: «Надеюсь, что в какой-то момент меня примут поклонники SKID ROW»

29 апр 2015 : 		 SEBASTIAN BACH: «За реюнион SKID ROW предлагали полмиллиона»

14 апр 2015 : 		 SKID ROW перезаписали '18 And Life'

14 апр 2015 : 		 Басист SKID ROW об увольнении вокалиста

8 апр 2015 : 		 JOHNNY SOLINGER был уволен из SKID ROW за несколько часов до объявления нового вокалиста

7 апр 2015 : 		 SKID ROW нашли вокалиста

7 апр 2015 : 		 Из SKID ROW ушел вокалист

7 дек 2014 : 		 SKID ROW готовят к выходу третий студийный миньон

2 дек 2014 : 		 Видео с выступления SKID ROW

28 окт 2014 : 		 Вокалист SKID ROW выпускает миньон

6 окт 2014 : 		 Вокалист SKID ROW: «Реюниона с SEBASTIAN'ом BACH'ом не будет»

3 сен 2014 : 		 В туровом автобусе со SKID ROW

9 авг 2014 : 		 Видео с текстом от SKID ROW

6 авг 2014 : 		 SKID ROW исполнили новый трек

6 авг 2014 : 		 Новый миньон SKID ROW доступен для прослушивания

25 июл 2014 : 		 Басист SKID ROW: «Группы должны поклонникам целовать задницы!»

8 июл 2014 : 		 Видео с выступления SKID ROW

20 июн 2014 : 		 Видео с выступления SKID ROW

14 июн 2014 : 		 Видео с выступления SKID ROW

13 июн 2014 : 		 Новая песня SKID ROW

12 июн 2014 : 		 Трейлер нового ЕР SKID ROW

17 май 2014 : 		 Видео с выступления SKID ROW

27 апр 2014 : 		 SKID ROW и UGLY KID JOE исполнили AC/DC

15 апр 2014 : 		 Новый ЕР SKID ROW выйдет в августе

10 янв 2014 : 		 SKID ROW начнут запись в феврале

3 дек 2013 : 		 SKID ROW планируют выпуск нового ЕР в 2014

26 ноя 2013 : 		 Видео с выступления SKID ROW

3 ноя 2013 : 		 Видео с выступления SKID ROW

26 окт 2013 : 		 Видео с выступления SKID ROW

23 окт 2013 : 		 Видео полного концерта SKID ROW

9 авг 2013 : 		 Видео с текстом от SKID ROW

16 июл 2013 : 		 Кавер-версии JUDAS PRIEST, EZO от SKID ROW

31 май 2013 : 		 Трейлер нового EP SKID ROW

14 май 2013 : 		 Европейский вариант нового ЕР SKID ROW выйдет с кавер-версиями

26 апр 2013 : 		 EPK от SKID ROW

18 апр 2013 : 		 Рэп-версия знаменитого хита SKID ROW

17 апр 2013 : 		 Новый миньон SKID ROW доступен для прослушивания

16 апр 2013 : 		 Видео с выступления SKID ROW

15 апр 2013 : 		 Европейский вариант нового миньона SKID ROW выйдет с бонусами

7 апр 2013 : 		 Видео с текстом от SKID ROW

1 апр 2013 : 		 SKID ROW исполнили новую песню

28 мар 2013 : 		 SKID ROW на UDR MUSIC

4 мар 2013 : 		 Семплы новых песен SKID ROW

22 фев 2013 : 		 SKID ROW на MEGAFORCE RECORDS

29 янв 2013 : 		 Мастеринг нового альбома SKID ROW пройдет на этой неделе

12 янв 2013 : 		 JOHNNY SOLINGER завершил запись вокала для SKID ROW

7 янв 2013 : 		 SKID ROW возобновили запись

10 ноя 2012 : 		 Название нового альбома SKID ROW

23 сен 2012 : 		 Видео с выступления SKID ROW

15 май 2012 : 		 Видео с выступления SKID ROW

30 апр 2012 : 		 Видео с выступления SKID ROW

21 фев 2012 : 		 Видео с записи нового альбома SKID ROW

27 янв 2012 : 		 Основатель SKID ROW хочет записать альбом с SEBASTIAN'ом BACH'ом

16 янв 2012 : 		 Один из основателей SKID ROW не понимает, как могла появиться американская группа с таким же названием

2 мар 2011 : 		 Басист SKID ROW о новом альбоме

13 май 2010 : 		 SKID ROW расстались с барабанщиком и нашли нового

27 сен 2006 : 		 Четыре трека с нового альбома SKID ROW в сети

23 авг 2006 : 		 Новый альбом SKID ROW выйдет в канун Дня всех святых

| - |
|||| 15 янв 2017

SKID ROW нашли вокалиста

*
zoom
*
* *
SKID ROW официально объявили о том, что новым вокалистом группы стал ZP Theart (DRAGONFORCE, TANK, I AM I).

SKID ROW Officially Recruits Ex-DRAGONFORCE Singer ZP THEART, Prepares To Make New Record








Like!+1Dislike!-3


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Mateas
15 янв 2017, 23:25		Буээ... Если в студии ZP ещё норм, то в живую вообще ни о чём.

YuryAntyaskin3
15 янв 2017, 23:25		Мне кажется, что это немножко смешно.

alexprogman
16 янв 2017, 00:32		Ну теперь хоть к нормальному музону вернуться,а то играли полуальтернативную муть.
Хотя Революшн был весьма неплох!


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 829

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Sum 41 Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом