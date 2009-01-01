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*Ratt*



17 янв 2017 : 		 BOBBY BLOTZER: «Не ведитесь на имя RATT»

17 янв 2017 : 		 Вокалист RATT о Bobby Blotzer'е: «Мы должны избавиться от этого рака»

12 янв 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления BLOTZER-Less RATT

31 дек 2016 : 		 Концерт BOBBY BLOTZER's RATT был отменен

15 дек 2016 : 		 DEMARTINI, PEARCY, CROUCIER работают над новым альбомом RATT

9 дек 2016 : 		 Адвокат BLOTZER: DEMARTINI, PEARCY и CROUCIER не имеют права называть себя просто RATT

5 дек 2016 : 		 Видео с выступления BOBBY BLOTZER's RATT

2 дек 2016 : 		 BOBBY BLOTZER о своей версии RATT: «Не верьте всему, что говорят»

30 ноя 2016 : 		 DEMARTINI, PEARCY, CROUCIER вернули права на RATT

15 окт 2016 : 		 Видео с выступления BOBBY BLOTZER's RATT

11 окт 2016 : 		 Видео с выступления BOBBY BLOTZER's RATT

9 окт 2016 : 		 Музыканты RATT выступили вместе

3 окт 2016 : 		 Музыканты RATT выступили вместе

2 окт 2016 : 		 Музыканты RATT выступили вместе

24 сен 2016 : 		 Фото нового состава BOBBY BLOTZER's RATT

11 сен 2016 : 		 Видео с выступления BOBBY BLOTZER's RATT

15 авг 2016 : 		 Новые участники BOBBY BLOTZER's RATT

13 авг 2016 : 		 Басист SLASH в BOBBY BLOTZER's RATT

10 авг 2016 : 		 ROBBIE CRANE ушел из BOBBY BLOTZER's RATT

10 авг 2016 : 		 Лидер STRYPER критикует BOBBY BLOTZER

9 авг 2016 : 		 BOBBY BLOTZER's RATT расстались с гитаристом

8 авг 2016 : 		 BOBBY BLOTZER: «Наш вокалист лучше Pearcy на голову!»

5 авг 2016 : 		 STEPHEN PEARCY о возможном реюнионе RATT

1 авг 2016 : 		 RATT почти собрались вместе

28 июн 2016 : 		 Видео с выступления BOBBY BLOTZER's RATT

22 июн 2016 : 		 Видео с выступления BOBBY BLOTZER's RATT

31 май 2016 : 		 Видео с выступления BOBBY BLOTZER's RATT

2 май 2016 : 		 Видео с выступления одной версии RATT

2 май 2016 : 		 Видео с выступления другой версии RATT

29 апр 2016 : 		 Видео с выступления RATT

10 апр 2016 : 		 Музыканты RATT судятся друг с другом

6 апр 2016 : 		 Видео с выступления RATT

1 мар 2016 : 		 JUAN CROUCIER: «В RATT нет того, кто бы единственный выражал суть RATT»

1 мар 2016 : 		 BOBBY BLOTZER's RATT сменили басиста

19 ноя 2015 : 		 У RATT украли пластик

9 ноя 2015 : 		 WARREN DEMARTINI и BOBBY BLOTZER продолжают выяснять, кто может выступать как RATT

8 ноя 2015 : 		 Видео с выступления RATT

9 окт 2015 : 		 Видео с выступления 'The Other Voice Of RATT'

7 окт 2015 : 		 Гитарист RATT подал иск против барабанщика

3 окт 2015 : 		 Видео с выступления 'The Other Voice Of RATT'

1 окт 2015 : 		 BOBBY BLOTZER: «У меня есть права на тур RATT"

27 сен 2015 : 		 Видео с выступления 'The Other Voice Of RATT'

26 сен 2015 : 		 Гитарист RATT против тура

25 сен 2015 : 		 RATT едут в тур

1 сен 2015 : 		 Видео с выступления BOBBY BLOTZER's RATT EXPERIENCE

11 авг 2015 : 		 BOBBY BLOTZER критикует JUAN'а CROUCIER за использование логотипа RATT

5 авг 2015 : 		 Басист RATT в RATT'S JUAN CROUCIER

29 июн 2015 : 		 Видео с первого выступления RATT EXPERIENCE

9 апр 2015 : 		 Барабанщик RATT о своём проекте RATT EXPERIENCE

16 фев 2015 : 		 STEPHEN PEARCY: "Едва ли RATT когда-нибудь выпустят хотя бы еще один альбом"

30 апр 2014 : 		 STEPHEN PEARCY готов записать еще один альбом RATT

30 апр 2014 : 		 BOBBY BLOTZER об уходе из RATT вокалиста

25 апр 2014 : 		 STEPHEN PEARCY ушел из RATT

23 окт 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления RATT

27 мар 2013 : 		 Видео с выступления RATT

5 мар 2013 : 		 Первые пять альбомов RATT выйдут в бокс-сете

13 июн 2012 : 		 Участники RATT, CINDERELLA возродят ARCADE для нескольких выступлений

19 май 2012 : 		 Басист JUAN CROUCIER надеется, что его сотрудничество с RATT будет долгим

14 май 2012 : 		 Видео с выступления RATT

21 апр 2012 : 		 JUAN CROUCIER присоединится к RATT?

26 мар 2012 : 		 ROBBIE CRANE ушел из RATT

20 мар 2012 : 		 RATT выпустят компиляцию ранее неопубликованных треков

28 янв 2012 : 		 RATT планируют выпуск альбома летом

5 янв 2012 : 		 Участники RATT сотрудничают с DAVE'ом GROHL'ом

25 дек 2011 : 		 Умер басист из оригинального состава MICKEY RATT

19 окт 2011 : 		 BOBBY BLOTZER заявил, что RATT «сочиняют новый материал»

4 окт 2011 : 		 В продаже появятся новые вина от RATT и WARRANT

29 мар 2011 : 		 Вокалист RATT выпускает два новых соуса

11 мар 2011 : 		 Вокалист RATT начал запись

4 мар 2011 : 		 RATT: "Никакой активности в 2011!"

22 ноя 2010 : 		 Вокалист RATT отправится в студию для записи своего четвёртого сольного альбома

17 ноя 2010 : 		 Новое видео RATT

21 авг 2010 : 		 Специальное издание последнего альбома RATT

16 авг 2010 : 		 Первый концертный альбом RATT

20 июл 2010 : 		 Вокалист RATT полностью оправился после операции

9 июн 2010 : 		 RATT подтвердили отмену европейского тура

29 апр 2010 : 		 Барабанщик RATT желает Bret'у Michaels'у скорейшего выздоровления

15 апр 2010 : 		 Новый альбом RATT доступен для прослушивания

7 апр 2010 : 		 Песня RATT доступна для скачивания

23 мар 2010 : 		 Новое видео RATT

18 мар 2010 : 		 Новая песня RATT

5 фев 2010 : 		 Трек-лист нового альбома RATT

4 фев 2010 : 		 Обложка нового альбома RATT

1 фев 2010 : 		 Сеплы нового сингла RATT

18 янв 2010 : 		 Новый альбом RATT выйдет в апреле

24 дек 2009 : 		 Новый сингл RATT выйдет в феврале

26 окт 2009 : 		 RATT объявили название альбома

23 окт 2009 : 		 Новый тизер RATT

17 сен 2009 : 		 RATT завершили запись альбома

5 авг 2009 : 		 RATT возобновят запись в этом месяце

16 июн 2009 : 		 RATT начали запись нового альбома

8 июн 2009 : 		 RATT приступят к записи альбома в июне

16 янв 2009 : 		 RATT: "Новая запись задаст всем жару!"

3 окт 2008 : 		 Фронтмен RATT рассказывает о новом проекте

20 июн 2007 : 		 RATT: переиздания CD и DVD выйдут в июле

17 июн 2007 : 		 Первая фотография RATT после воссоединения

22 июн 2002 : 		 Ratt - умер гитарист.

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Вокалист RATT о Bobby Blotzer'е: «Мы должны избавиться от этого рака»

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Вокалист RATT Stephen Pearcy в ходе недавнего интервью в очередной раз коснулся темы разногласий между участниками оригинального состава и Bobby Blotzer'ом:

«Здорово, если подобных проблем нет. Самое ужасное состоит в том, что этот человек не может заниматься своими делами, он идёт и исполняет ту музыку, которую написало большинство из нас... Нашу музыку. И здорово, если ты можешь это принять, ну сами понимаете, но взять нашу музыку и потом ещё говорить, что такой группы никогда не было... Оригинальных участников не было, или менять течение истории — это же просто безумие.

Но наша аудитория очень умна. Фанаты с нами уже достаточно долгое время, и они не глупые люди. Но куда хуже и неуважительнее в отношении поклонников то, что нигде не указывается, что мы не играем на этих шоу, большинство думает, что Warren, я и Juan играют в его проекте, его кавер-группе. Но приятно осознавать, что пыль сдута, свет пролит и легальное решение существует, мы просто должны заново восстанавливать бренд, к сожалению. Но всё есть. Мы очень осторожно, методично и небольшими шажками шли в этом направлении. Мы уже обсуждаем вариант записи альбома, где-то в конце года, и о том, чтобы сделать максимально классное шоу!»

О решении идти дальше без Blotzer'a:

«Знаете, это, конечно, не стало сюрпризом, но всё становилось хуже и хуже — всё то, что он говорил и делал, не оставило нам шансов на совместную работу, так как в противном случае всё стало бы и для нашего материала и для нашей целостности только хуже. Так что вместо того, чтобы усугублять, мы решили избавиться от рака. Всё превратилось в какой-то сюр. И он по-прежнему продолжается, несмотря на решение суда, так что это какой-то ужас. Но мы вернулись не просто так, и так будет называться тур, мы должны поехать и показать всем, где раки зимуют.

В этот раз мы точно поедем по всему миру. Мы хотим сыграть в Европе, мы хотим поехать в Южную Америку, Австралию, Японию... И об этом мы ведём переговоры. И сейчас также идут разговоры о неком совместном турне. Так что будет много всего!»

Blotzer тем временем подал апелляцию на решение суда по поводу прав на название группы, рассмотрение которой намечено на 23 января.

RATT's STEPHEN PEARCY On BOBBY BLOTZER: 'We Got Rid Of The Cancer'



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