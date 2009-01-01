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Вокалист RATT о Bobby Blotzer'е: «Мы должны избавиться от этого рака» Вокалист RATT Stephen Pearcy в ходе недавнего интервью в очередной раз коснулся темы разногласий между участниками оригинального состава и Bobby Blotzer'ом:



«Здорово, если подобных проблем нет. Самое ужасное состоит в том, что этот человек не может заниматься своими делами, он идёт и исполняет ту музыку, которую написало большинство из нас... Нашу музыку. И здорово, если ты можешь это принять, ну сами понимаете, но взять нашу музыку и потом ещё говорить, что такой группы никогда не было... Оригинальных участников не было, или менять течение истории — это же просто безумие.



Но наша аудитория очень умна. Фанаты с нами уже достаточно долгое время, и они не глупые люди. Но куда хуже и неуважительнее в отношении поклонников то, что нигде не указывается, что мы не играем на этих шоу, большинство думает, что Warren, я и Juan играют в его проекте, его кавер-группе. Но приятно осознавать, что пыль сдута, свет пролит и легальное решение существует, мы просто должны заново восстанавливать бренд, к сожалению. Но всё есть. Мы очень осторожно, методично и небольшими шажками шли в этом направлении. Мы уже обсуждаем вариант записи альбома, где-то в конце года, и о том, чтобы сделать максимально классное шоу!»



О решении идти дальше без Blotzer'a:



«Знаете, это, конечно, не стало сюрпризом, но всё становилось хуже и хуже — всё то, что он говорил и делал, не оставило нам шансов на совместную работу, так как в противном случае всё стало бы и для нашего материала и для нашей целостности только хуже. Так что вместо того, чтобы усугублять, мы решили избавиться от рака. Всё превратилось в какой-то сюр. И он по-прежнему продолжается, несмотря на решение суда, так что это какой-то ужас. Но мы вернулись не просто так, и так будет называться тур, мы должны поехать и показать всем, где раки зимуют.



В этот раз мы точно поедем по всему миру. Мы хотим сыграть в Европе, мы хотим поехать в Южную Америку, Австралию, Японию... И об этом мы ведём переговоры. И сейчас также идут разговоры о неком совместном турне. Так что будет много всего!»



Blotzer тем временем подал апелляцию на решение суда по поводу прав на название группы, рассмотрение которой намечено на 23 января.









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