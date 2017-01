сегодня



LITA FORD исполняет LED ZEPPELIN 20 января Favored Nations Entertainment выпустят компиляцию "She Rocks, Volume 1":



01. Orianthi - "Transmogrify"

02. Yasi Hofer - "Cosmic Stars"

03. Kat Dyson - "U Know What I Like"

04. Sarah Longfield - "The Taxi Time Travel Task Force"

05. Lita Ford w/ LEZ ZEPPELIN - "The Lemon Song"

06. Jennifer Batten - "In The Aftermath"

07. Nita Strauss - "Pandemonium"

08. Steph Paynes - "The Sun At Her Eastern Gate"

09. Nili Brosh - "A Matter Of Perception"

10. Gretchen Menn - "Scrap Metal"

11. Yvette Young - "Hydra"



Кавер-версия классического произведения LED ZEPPELIN "The Lemon Song" — записанного с кавер-группой ZEPPELIN LEZ ZEPPELIN — доступна для прослушивания ниже.



















