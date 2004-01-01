Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Трейлер нового альбома KREATOR [98]
*RITCHIE BLACKMORE: «Если бы Дио был жив, я всё равно не позвал бы его ... [83]
*U.D.O.: «Тур DIRKSCHNEIDER может и продлиться» [40]
*C Новым Годом! [32]
*TARJA о NIGHTWISH: «Не слежу за ними, мне это неинтересно» [22]
[= ||| все новости группы



*Ayreon*



16 янв 2017 : 		 Фрагмент оформления нового альбома AYREON

15 дек 2016 : 		 Угадай вокалиста AYREON

5 дек 2016 : 		 Угадай вокалиста AYREON

1 дек 2016 : 		 Угадай гостя на новом альбоме AYREON

28 ноя 2016 : 		 Угадай вокалиста AYREON

21 ноя 2016 : 		 Музыканты NIGHTWISH, SYMPHONY X, BLIND GUARDIAN, KAMELOT выступят с AYREON

14 ноя 2016 : 		 Угадай вокалиста AYREON

10 ноя 2016 : 		 Угадай вокалиста AYREON

7 ноя 2016 : 		 Угадай гостя на новом альбоме AYREON

3 ноя 2016 : 		 Угадай вокалиста AYREON

31 окт 2016 : 		 Угадай вокалистку AYREON

27 окт 2016 : 		 Угадай вокалиста AYREON

26 окт 2016 : 		 Лидер AYREON подтвердил, что гостем на альбоме будет PAUL GILBERT

24 окт 2016 : 		 Угадай гостя на новом альбоме AYREON

20 окт 2016 : 		 Угадай вокалистку AYREON

17 окт 2016 : 		 Угадай вокалиста AYREON

13 окт 2016 : 		 Угадай вокалиста AYREON

6 окт 2016 : 		 Тизер нового альбома AYREON

5 авг 2016 : 		 Превью переизданий AYREON

7 июл 2016 : 		 Первые альбомы AYREON выйдут на виниле

6 июн 2016 : 		 Фрагмент нового DVD AYREON

27 май 2016 : 		 Фрагмент нового DVD AYREON

11 май 2016 : 		 Трейлер к видео-релизу AYREON

23 апр 2016 : 		 AYREON подписались на Mascot Label Group

9 апр 2016 : 		 AYREON выпустят "The Theater Equation" на DVD и Blu-Ray

23 дек 2015 : 		 Лидер AYREON работает над DVD

15 сен 2014 : 		 Лидер AYREON получил награду

22 апр 2014 : 		 Лидер AYREON запишет альбом с ANNEKE VAN GIERSBERGEN

1 апр 2014 : 		 Лидер AYREON работает над новым проектом

6 фев 2014 : 		 Новое видео AYREON

17 окт 2013 : 		 Новая песня AYREON

8 окт 2013 : 		 Трейлер нового альбома AYREON

8 сен 2013 : 		 Трек-лист нового альбома AYREON

5 сен 2013 : 		 Обложка нового альбома AYREON

2 сен 2013 : 		 Troy Donockley на новом альбоме AYREON

1 сен 2013 : 		 Угадай музыканта на новом альбоме AYREON

31 авг 2013 : 		 Вокалист KAMELOT на новом альбоме AYREON

30 авг 2013 : 		 Угадай вокалиста AYREON

30 авг 2013 : 		 Sara Squadrani на новом альбоме AYREON

29 авг 2013 : 		 Угадай вокалистку AYREON

29 авг 2013 : 		 John Wetton на новом альбоме AYREON

28 авг 2013 : 		 Steve Hackett на новом альбоме AYREON

27 авг 2013 : 		 Угадай гитариста на новом альбоме AYREON

27 авг 2013 : 		 Вокалист Toehider на новом альбоме AYREON

26 авг 2013 : 		 Угадай вокалиста AYREON

25 авг 2013 : 		 Jordan Rudess на новом альбоме AYREON

23 авг 2013 : 		 Угадай гостя на новом альбоме AYREON

23 авг 2013 : 		 Cristina Scabbia на новом альбоме AYREON

22 авг 2013 : 		 Угадай вокалистку AYREON

22 авг 2013 : 		 Rick Wakeman на новом альбоме AYREON

21 авг 2013 : 		 Угадай гостя на новом альбоме AYREON

21 авг 2013 : 		 Вокалист GRAND MAGUS на новом альбоме AYREON

20 авг 2013 : 		 Угадай вокалиста AYREON

20 авг 2013 : 		 KEITH EMERSON на новом альбом AYREON

19 авг 2013 : 		 Угадай гостя на новом альбоме AYREON

14 авг 2013 : 		 Marco Hietala первый гость нового альбома AYREON

13 авг 2013 : 		 Угадай вокалиста AYREON

12 авг 2013 : 		 Новый альбом AYREON выйдет в этом году

27 июн 2013 : 		 Видео из студии AYREON

28 мар 2013 : 		 Название нового альбома AYREON

10 окт 2012 : 		 ARJEN LUCASSEN работает над новым альбомом AYREON

9 фев 2012 : 		 Сольный альбом лидера AYREON выйдет в апреле

20 дек 2008 : 		 Лидер AYREON пригласил бывшего барабанщика PORCUPINE TREE для участия в сайд-проекте

20 ноя 2008 : 		 Обложка компиляции AYREON доступна для просмотра

24 сен 2008 : 		 Сборник от AYREON

11 янв 2008 : 		 AYREON: новое промо-видео альбома "01011001"

2 янв 2008 : 		 AYREON: видео "Beneath The Waves" в сети

25 дек 2007 : 		 AYREON: премьера видео "Beneath The Waves" состоится в Новый Год

4 дек 2007 : 		 AYREON: Новая песня в сети

28 ноя 2007 : 		 AYREON: доступно промо-видео альбома "01011001"

17 ноя 2007 : 		 AYREON: детали трех изданий “01011001”

9 ноя 2007 : 		 Опубликована обложка нового альбома AYREON "01011001"

2 ноя 2007 : 		 AYREON: Трек-лист нового альбома

29 окт 2007 : 		 AYREON: полный список гостевых музыкантов на новом CD

22 окт 2007 : 		 AYREON: обьявлены соло-гитаристы для нового альбома

11 окт 2007 : 		 Объявлено название нового альбома AYREON

9 окт 2007 : 		 Фронтмен PAIN OF SALVATION на новом диске AYREON

27 сен 2007 : 		 Фронтмен BLIND GUARDIAN на новом диске AYREON

16 сен 2007 : 		 Вокалист GOTTHARD на новом диске AYREON

7 сен 2007 : 		 Вокалист MAGNUM на новом диске AYREON

6 сен 2007 : 		 Anneke van Giersbergen на новом альбоме AYREON

25 авг 2007 : 		 Доступен семпл с Йорном Ланде с нового альбома AYREON

17 авг 2007 : 		 Стало известно имя ещё одного участника нового альбома AYREON

3 авг 2007 : 		 Подробности о новом альбоме AYREON

13 июл 2007 : 		 Вокалистка EPICA примит участие в новом альбоме AYREON

27 июн 2007 : 		 Magali Luyten (VIRUS IV, BEAUTIFUL SIN) примет участие в новом альбоме AYREON

15 июн 2007 : 		 AYREON: доступны семплы вокала с нового альбома

15 май 2007 : 		 AYREON отправятся в студию в июне

27 ноя 2006 : 		 AYREON: Началась работа над новым альбомом

4 мар 2004 : 		 AYREON: новый альбом 24 мая

22 янв 2004 : 		 AYREON подписались на Inside Out Records

| - |
|||| сегодня

Фрагмент оформления нового альбома AYREON

*
zoom
*
* *
Лидер AYREON Arjen Lucassen опубликовал следующее сообщение:

«Это планета Альфа! Она была создана замечательным Yann'ом Souetre для оформления нового альбома AYREON. Совсем скоро мы покажем вам кое-что еще...»

AYREON- Artwork For Forthcoming Album Revealed










Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 98

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Epica Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом