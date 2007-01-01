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Оформление новых виниловых бокс-сетов EMPEROR Как уже сообщалось ранее, в этом году состоится выпуск виниловых версий альбомов EMPEROR. Håkon Grav из Photograve Management опубликовал фото бокс-сетов, в которых будут находится каждый из винилов.





















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