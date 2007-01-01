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*Трейлер нового альбома KREATOR [98]
*RITCHIE BLACKMORE: «Если бы Дио был жив, я всё равно не позвал бы его ... [83]
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*TARJA о NIGHTWISH: «Не слежу за ними, мне это неинтересно» [22]
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*Emperor*



16 янв 2017 : 		 Оформление новых виниловых бокс-сетов EMPEROR

15 янв 2017 : 		 Альбомы EMPEROR выйдут на виниле

4 янв 2017 : 		 Даты выступлений EMPEROR в 2017

13 авг 2016 : 		 EMPEROR вернутся с концертами в 2017

13 май 2016 : 		 SAMOTH: «Создание нового альбома EMPEROR было бы "принуждением"»

17 янв 2015 : 		 Гитарист EMPEROR: "Саунд и атмосфера старых альбомов BATHORY - образцовые для блэк-металла"

6 окт 2014 : 		 EMPEROR не планируют больше концертов

4 авг 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления EMPEROR

23 июн 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления EMPEROR

8 июн 2014 : 		 Видео с выступления EMPEROR

9 фев 2014 : 		 Фото состава EMPEROR 2014

27 дек 2013 : 		 Миньон EMPEROR выйдет в марте

3 сен 2013 : 		 Вокалист EMPEROR о реюнионе

23 авг 2013 : 		 EMPEROR на Sweden Rock

11 авг 2013 : 		 EMPEROR выступят на фестивале BLOODSTOCK OPEN AIR

6 авг 2013 : 		 EMPEROR: никакого альбома и мирового тура

5 авг 2013 : 		 Bård Guldvik "Faust" Eithun подтвердил свое участие в EMPEROR

2 авг 2013 : 		 EMPEROR выступят на Wacken Open Air 2014

9 янв 2010 : 		 Напульсники Samoth'а (EMPEROR) выставлены на аукцион

21 апр 2009 : 		 Трибьют EMPEROR в сети

10 дек 2008 : 		 EMPEROR в апреле выпустят "Live Inferno"

21 май 2008 : 		 Эксклюзивный ремикс EMPEROR в сети

6 май 2008 : 		 Прибавление в семействе гитариста ZYKLON/EMPEROR

29 дек 2007 : 		 Бывший фронтмен EMPEROR наносит последние штрихи на новый альбом

15 июн 2007 : 		 Переиздание альбомов EMPEROR

10 июн 2007 : 		 Лидер EMPEROR работает с норвежским фолк-музыкантом

16 мар 2006 : 		 Опубликованы сэмплы с сольного альбома вокалиста EMPEROR

1 дек 2005 : 		 Фронтмен EMPEROR работает над «очень злым» сольным альбомом

1 окт 2005 : 		 EMPEROR возвращаются!

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Оформление новых виниловых бокс-сетов EMPEROR

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Как уже сообщалось ранее, в этом году состоится выпуск виниловых версий альбомов EMPEROR. Håkon Grav из Photograve Management опубликовал фото бокс-сетов, в которых будут находится каждый из винилов.

EMPEROR - Official Vinyl Boxes Unveiled









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