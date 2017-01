сегодня



Трейлер нового документального фильма EAGLES OF DEATH METAL Трейлер документального фильма "Eagles Of Death Metal: Nos Amis (Our Friends)", рассказывающий о события на выступлениях EAGLES OF DEATH METAL в Париже 13 ноября, премьера которого состоится в феврале на HBO, доступен ниже.









