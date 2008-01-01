сегодня



Фронтмен OPETH : «Я сочинил лучшие металл-риффы, слушая старую шнягу, не имеющую отношения к металлу» Лидер OPETH Mikael Åkerfeldt дал интервью Ultimate Guitar, в котором рассказал о своём отношении к современной металл-сцене. Выдержки из беседы приведены ниже.



«Опускать группы легко, особенно на металлической сцене. Есть много ненужных групп, как я считаю (смеётся). Их быть не должно. Чаще всего я слышу песню от какой-либо группы, и создаётся такое ощущение, что я это уже слышал. Мне больше интересна музыка, когда я слышу что-то, и это не обязательно должно быть чем-то абсолютно новым или чем-то, что я не слышал раньше. Но я хочу услышать то, что заставит меня подумать: "О, это необычно. Это интересно". Я сформировал у себя такое мнение, поэтому я очень циничен, когда дело касается металл-сцены.



Я для себя много чего открыл в старой музыке, и я разработал подход к сочинению песен, слушая старых артистов и группы, и это сформировало меня для того, чем я сейчас занимаюсь. Даже если мы современная группа, мы находимся под большим влиянием всех этих фантастических старых групп, которые в основном звучат так, как мы сейчас. Это не потому, что мы прислушиваемся к тому, что происходит в настоящее время, и т. п. То, что сегодня происходит на современной музыкальной сцене, заставляет меня хмуриться. Это на самом деле не так интересно. Очень редко бывает такое, что я что-то слушаю и думаю: "Хм. Это здорово. Это интересно".



Я сочинил лучшие металлические риффы, слушая старую шнягу, которая не имеет ничего общего с металлом. Многие люди могут посчитать, что это прозвучит странно, но именно так оно и есть. Потому что я по большей части перестал слушать эту современную металл-музыку к тому времени, как мы записали наш первый альбом ("Orchid", 1995)».











+4 -12



( 8 ) просмотров: 2276

