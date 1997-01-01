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*Sanctuary*



17 янв 2017 : 		 Новая песня SANCTUARY

12 дек 2016 : 		 Новый альбом SANCTUARY выйдет зимой

18 сен 2015 : 		 Новое видео SANCTUARY

14 мар 2015 : 		 Видео с выступления SANCTUARY

5 мар 2015 : 		 Видео с выступления SANCTUARY

26 фев 2015 : 		 Бывший гитарист ARCH ENEMY в SANCTUARY

25 фев 2015 : 		 Вокалист SANCTUARY: "Лучшие в металле - BEHEMOTH!"

2 окт 2014 : 		 Новое видео SANCTUARY

12 сен 2014 : 		 Видео с текстом от SANCTUARY

21 авг 2014 : 		 Новая песня SANCTUARY

15 авг 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SANCTUARY

12 июн 2014 : 		 SANCTUARY завершили работу над альбомом

29 янв 2014 : 		 SANCTUARY нашли продюсера

23 май 2013 : 		 SANCTUARY на CENTURY MEDIA RECORDS

9 янв 2013 : 		 SANCTUARY на CENTURY MEDIA RECORDS

21 ноя 2012 : 		 Видео с выступления SANCTUARY

14 авг 2012 : 		 SANCTUARY исполнили новую песню

12 авг 2012 : 		 Видео с выступления SANCTUARY

8 авг 2012 : 		 Видео с выступления SANCTUARY

15 янв 2012 : 		 Видео с выступления SANCTUARY

9 янв 2012 : 		 Видео с выступления SANCTUARY

26 сен 2011 : 		 Видео с выступления SANCTUARY

16 сен 2011 : 		 Видео с концерта SANCTUARY

15 сен 2011 : 		 Видео с концерта SANCTUARY

2 сен 2011 : 		 SANCTUARY воспользуются услугами гитариста FORCED ENTRY

20 июл 2011 : 		 Новый гитарист SANCTUARY

23 янв 2011 : 		 Видео с первого реюнион-концерта SANCTUARY

12 май 2010 : 		 SANCTUARY объединятся для записи альбома

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Новая песня SANCTUARY

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"Die For My Sins", новая песня группы SANCTUARY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Inception", выход которого запланирован на 24 февраля на Century Media.

SANCTUARY: 'Die For My Sins' From 'Inception' Album Available For Streaming





sanctuaryinceptioncd




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

ungwarrior
17 янв 2017, 09:44		Жду С нетерпением!


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