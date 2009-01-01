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KREATOR ратуют за здоровый образ жизни и мир во всём мире Metal Mark из Ghost Cult провёл интервью с лидером KREATOR Mille Petrozza'ой, в ходе которого музыкант рассказал о своём видении ситуации в современном обществе.



"Мне интересно, но, в то же самое время, страшно смотреть на сегодняшний мир. Каждый божий день мы читаем в новостях о какой-то трагедии; о том как омерзительная гадость вновь пытается побороть настоящуюю красоту. Единственный способ бороться с этим - оставаться оптимистом и ценить даже самые малые проявления доброты. Я действительно абсолютно убеждён в том, что с людьми будет всё хорошо, даже учитывая наступившие непростые времена. Мы всё равно должны оставаться на позитиве и говорить о прекрасном. KREATOR продвигают мир во всём мире и здоровый образ жизни. Я считаю это правильным, поскольку у нас есть голос, к которому может прислушаться молодежь. Мы должны использовать силу этого голоса, чтобы помочь людям избежать негатива в их ежедневной рутине".









North American cover (by Marcelo Vasco):













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