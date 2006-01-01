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*Rainbow*



18 янв 2017 : 		 GLENN HUGHES о новом вокалисте RAINBOW

12 янв 2017 : 		 RITCHIE BLACKMORE: «Если бы Дио был жив, я всё равно не позвал бы его в реюнион RAINBOW»

27 дек 2016 : 		 GRAHAM BONNET: «Мне все равно, что происходит сейчас с RAINBOW»

6 дек 2016 : 		 RAINBOW поедут в тур по Великобритании

26 ноя 2016 : 		 Фрагмент нового DVD RAINBOW

17 ноя 2016 : 		 Фрагмент нового DVD RAINBOW

8 ноя 2016 : 		 Видео с выступления RAINBOW 1984

27 окт 2016 : 		 Фрагмент нового DVD RAINBOW

29 сен 2016 : 		 Концертный релиз RAINBOW выйдет осенью

19 июл 2016 : 		 Лидер RAINBOW: «Мы можем отыграть ещё несколько концертов»

8 июл 2016 : 		 Вокалист RAINBOW о своих первых концертах в группе

2 июл 2016 : 		 Басист AEROSMITH раскритиковал выступление RAINBOW в новом составе

26 июн 2016 : 		 Видео с третьего концерта RAINBOW в новом составе

19 июн 2016 : 		 Видео со второго концерта RAINBOW в новом составе

18 июн 2016 : 		 Видео с первого выступления RAINBOW в новом составе

7 май 2016 : 		 Концертный релиз RAINBOW выйдет в мае

25 апр 2016 : 		 JOE LYNN TURNER считает, что нынешняя группа RITCHIE BLACKMORE'а недостойна носить имя RAINBOW

17 мар 2016 : 		 Фото нового состава RAINBOW

11 мар 2016 : 		 Бывший вокалист RAINBOW продолжает почёсывать голову

8 мар 2016 : 		 Концертный релиз RAINBOW выйдет в апреле

25 фев 2016 : 		 RITCHIE BLACKMORE объяснил, почему выбрал именно такой состав RAINBOW

25 фев 2016 : 		 JOE LYNN TURNER отчитывает лидера RAINBOW за тот состав, что он собрал

19 фев 2016 : 		 Редкое видео RAINBOW

30 ноя 2015 : 		 Фото нового состава RAINBOW

25 ноя 2015 : 		 Трейлер "The Ritchie Blackmore Story"

17 ноя 2015 : 		 Новый вокалист RAINBOW: «Последние дни как настоящее безумие»

7 ноя 2015 : 		 Состав вкоманды лидера RAINBOW

2 ноя 2015 : 		 Дата третьего шоу лидера RAINBOW

24 окт 2015 : 		 Дата второго шоу лидера RAINBOW

18 окт 2015 : 		 Дата первого шоу лидера RAINBOW

10 сен 2015 : 		 "The Ritchie Blackmore Story" выйдет в ноябре

4 авг 2015 : 		 JOE LYNN TURNER исполняет песни RAINBOW

21 май 2015 : 		 JOE LYNN TURNER о прослушиваниях в RAINBOW

21 май 2015 : 		 Концертные записи RAINBOW выйдут в августе

29 апр 2015 : 		 JOE LYNN TURNER о возможном реюнионе RAINBOW

14 дек 2014 : 		 JOE LYNN TURNER о реюнионе RAINBOW

12 дек 2014 : 		 Бокс-сет RAINBOW выйдет в январе

28 авг 2014 : 		 JOE LYNN TURNER: "Реюнион RAINBOW вполне возможен"

11 фев 2014 : 		 Бокс-сет синглов RAINBOW выйдет в феврале

18 ноя 2013 : 		 Трек-лист бокс-сета синглов RAINBOW

23 июл 2013 : 		 Концертный релиз RAINBOW выйдет в августе

15 июл 2013 : 		 Концерт RAINBOW 1995 года выйдет на CD/DVD

14 мар 2013 : 		 "Live In Munich 1977" RAINBOW выйдет на DVD

28 янв 2013 : 		 Участники CONTROL DENIED, DOFKA, SHOK PARIS записали кавер-версию RAINBOW

22 ноя 2012 : 		 Редкие документальные кадры RAINBOW

3 ноя 2012 : 		 DOOGIE WHITE проясняет причины ухода из RAINBOW

30 авг 2012 : 		 Бывший басист RAINBOW/DIO арестован за вождение в нетрезвом виде

13 янв 2012 : 		 RAINBOW:винил 'Long Live Rock 'N' Roll' выйдет в апреле

9 фев 2011 : 		 Детали делюкс-издания "Rising" RAINBOW

3 дек 2010 : 		 Делюкс-издание RAINBOW выйдет в январе

27 авг 2010 : 		 Редкие видео RAINBOW

12 июл 2010 : 		 ALCATRAZZ, JOE LYNN TURNER, DOOGIE WHITE выступят на концертах "Voices Of RAINBOW" в Японии

10 июн 2010 : 		 Альбомы RAINBOW выйдут на виниле

9 июн 2010 : 		 Бывшие участники RAINBOW отдали дань уважения RONNIE JAMES'у DIO

2 ноя 2009 : 		 В работе делюкс-издания альбомов RAINBOW?

7 окт 2009 : 		 Tony Carey: «Реюнион RAINBOW? Забудьте об этом!»

29 сен 2007 : 		 RITCHIE BLACKMORE выпускает DVD "Guitar Gods"

14 сен 2006 : 		 Два DVD от RAINBOW в сентябре

11 мар 2006 : 		 RAINBOW выпустят запись концертов 1976 года

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GLENN HUGHES о новом вокалисте RAINBOW

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В ходе недавнего интервью Metal Express Radio у GLENN'a HUGHES'a спросили о том, что он думает о возвращение Blackmore'a в рок:

«Я не уверен... Я рад, что он вернулся к тому, с чего начинал, и очевидно, что он хотел сделать что-то в электро-рок-музыке спустя столько времени, прошло лет двадцать. Это его выбор, и ему выбирать, с кем ему играть. Я желаю ему только хорошего и не испытываю к нему ничего, кроме уважения, и он знает об этом. Надеюсь, он продолжит, так как поклонники хотят видеть от него больше неакустических шоу. Всё, чего я хочу, это чтобы он был счастлив. Несмотря на то, что мы не часто встречались, я храню о нём теплые воспоминания, и у нас хорошие отношения».

Вы сильно дружили с Дио, которого с нами уже нет. Вы видели записи с Ronnie Romero?

«Да. Для того, чтобы исполнять партии Ронни, нужен особый человек, и я считаю, что этот парень проделал отличную работу, и думаю, что Ritchie нашёл того, кого нужно. Он отлично подходит для RAINBOW».

GLENN HUGHES Weighs In On Singer RONNIE ROMERO -










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КомментарииСкрыть/показать 6 )

OlegZ
18 янв 2017, 10:12		Смотря приведенный фрагмент концерта, этот парень на вокале единственный кто дает огня.

Rus
18 янв 2017, 10:14		Весьма политкорректно высказался Глен. Как он сказал, у него хорошие отношения с Блэкмором, и он явно не хочет их портить и высказываться если вдруг Ромеро косячник. Хотя на самом деле партии Дио он действительно шикарно поёт :)

Flashback
18 янв 2017, 10:32		Ветераны повзрослели, протрезвели. Читать приятно, но скушновато)

gogatushka
18 янв 2017, 10:39		Лицемер.

Mirakuru
18 янв 2017, 11:47		Flashback, читай интервью экс мотли крю тогда)

vavas88
18 янв 2017, 12:33		Какой же у этого глена голос противный...будто котейке так потихоньку на коки давят...и вид тоже противный...


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