сегодня



GLENN HUGHES о новом вокалисте RAINBOW В ходе недавнего интервью Metal Express Radio у GLENN'a HUGHES'a спросили о том, что он думает о возвращение Blackmore'a в рок:



«Я не уверен... Я рад, что он вернулся к тому, с чего начинал, и очевидно, что он хотел сделать что-то в электро-рок-музыке спустя столько времени, прошло лет двадцать. Это его выбор, и ему выбирать, с кем ему играть. Я желаю ему только хорошего и не испытываю к нему ничего, кроме уважения, и он знает об этом. Надеюсь, он продолжит, так как поклонники хотят видеть от него больше неакустических шоу. Всё, чего я хочу, это чтобы он был счастлив. Несмотря на то, что мы не часто встречались, я храню о нём теплые воспоминания, и у нас хорошие отношения».



Вы сильно дружили с Дио, которого с нами уже нет. Вы видели записи с Ronnie Romero?



«Да. Для того, чтобы исполнять партии Ронни, нужен особый человек, и я считаю, что этот парень проделал отличную работу, и думаю, что Ritchie нашёл того, кого нужно. Он отлично подходит для RAINBOW».























+2 -0



( 6 ) просмотров: 1005

