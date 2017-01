сегодня



THE NEAL MORSE BAND открыли тур Выступлением 14 января в Rocketown, Nashville, TN, THE NEAL MORSE BAND открыли тур в поддержку нового альбома "The Similitude Of A Dream", в рамках которого коллектив целиком исполняет материал этого альбома:



“Long Day”

“Overture”

“The Dream”

“City Of Destruction”

“We Have Got To Go”

“Makes No Sense”

“Draw The Line”

“The Slough”

“Back To The City”

“The Ways Of A Fool”

“So Far Gone”

“Breath Of Angels”

“Slave To Your Mind”

“Shortcut To Salvation”

“The Man In The Iron Cage”

“The Road Called Home”

“Sloth”













