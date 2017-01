все новости группы







Apostate Viaticum







17 янв 2017 : Новая песня APOSTATE VIATICUM



Новая песня APOSTATE VIATICUM "In The Shadow Of The Monolith", новая песня группы APOSTATE VIATICUM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Before The Gates Of Gomorrah", выход которого запланирован на 13 марта на Invictus Productions:



"In Articulo Mortis"

"Anathema Inherent"

"Moloch The Sanguinary"

"In The Shadow Of The Monolith"

"Bastards Of Cane"

"Before The Gates Of Gomorrah"

"Beckoned By The Callous Dead"











